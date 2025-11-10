KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić novi trener bivšeg prvaka Evrope?
Penzija, šta je to?
Svetislav Pešić ne želi još uvek da stavi tačku na svoju košarkašku karijeru, iako se tako nešto činilo posle razlaza sa reprezenetacijom Srbije. Naime, iskusni trenerski vuk je na korak od preuzimanja klupe Barselone, bar tako tvrde španski mediji.
Podsećanja radi, španski košarkaški trener Đoan Penjaroja smenjen je sinoć sa funkcije šefa stručnog štaba Barselone nakon tri vezana poraza, od čega su dva u španskom šampionatu, a jedan u Evroligi (poraz na svom terenu od Real Madrida 92:101).
Njega će na klupi privremeno zameniti pomoćni trener Oskar Oreljana, ali mediji na Pirinejima su krenuli sa licitacijoim za novog trenera bivšeg prvaka Evrope. Kao jedno od prvih imena pominje se ime doskorašnjeg selektora Srbije Svetislava Pešića.
Popularni Kari je u dva navrata vodio Barselonu, u periodu od 2002. do 2004. godine i od 2018. do 2020. godine. Ima jednu osvojenu Evroligu sa španskim timom, dve titule prvaka Španije i tri španska kupa.
Zanimljivo će biti videti rasplet cele situacije u Kataloniji i koliko može Svetislav Pešić ako sedne na klupu Barselone.
Preporučujemo
REAGOVALA BARSELONA: Katalonci smenili trenera!
09. 11. 2025. u 19:47
KATASTROFA BARSELONE: Đirona razbila Katalonce i nanela im novi poraz u ACB ligi
09. 11. 2025. u 15:35
SRUŠIO PARTIZAN, PA DOBIO NAGRADU: On je MVP kola Evrolige
01. 11. 2025. u 12:57
PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su zauzeli tron Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega
PARTIZAN je sredinom nedelje pobedom nad Javorom preuzeo prvo mesto, a priliku da se učvrsti na njemu imaće danas od 18.30 kada bude ugostio Novi Pazar.
09. 11. 2025. u 09:40
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)