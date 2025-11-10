KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić novi trener bivšeg prvaka Evrope?

Penzija, šta je to?

FOTO: FIBA.Basketball

Svetislav Pešić ne želi još uvek da stavi tačku na svoju košarkašku karijeru, iako se tako nešto činilo posle razlaza sa reprezenetacijom Srbije. Naime, iskusni trenerski vuk je na korak od preuzimanja klupe Barselone, bar tako tvrde španski mediji.

Podsećanja radi, španski košarkaški trener Đoan Penjaroja smenjen je sinoć sa funkcije šefa stručnog štaba Barselone nakon tri vezana poraza, od čega su dva u španskom šampionatu, a jedan u Evroligi (poraz na svom terenu od Real Madrida 92:101).

Njega će na klupi privremeno zameniti pomoćni trener Oskar Oreljana, ali mediji na Pirinejima su krenuli sa licitacijoim za novog trenera bivšeg prvaka Evrope. Kao jedno od prvih imena pominje se ime doskorašnjeg selektora Srbije Svetislava Pešića.

Popularni Kari je u dva navrata vodio Barselonu, u periodu od 2002. do 2004. godine i od 2018. do 2020. godine. Ima jednu osvojenu Evroligu sa španskim timom, dve titule prvaka Španije i tri španska kupa.

Zanimljivo će biti videti rasplet cele situacije u Kataloniji i koliko može Svetislav Pešić ako sedne na klupu Barselone.













