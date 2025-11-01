"IMAJU NAJBOLJI MOMENTUM U EVROLIGI": Vlada Jovanović ovako najavio duel Spartaka i Crvene zvezde

Trener košarkaša Spartaka iz Subotice Vladmir Jovanović izjavio je danas pred utakmicu petog kola grupe B ABA lige da je Crvena zvezda u najboljem momentumu u Evropi i dodao da će njegova ekipa probati da pronađe slabe tačke "crveno-belima".

FOTO: KK Budućnost/Filip Roganović/ABA liga

Košarkaši Spartaka dočekaće sutra od 19 časova Crvenu zvezdu u dvorani "Dudova šuma" u Subotici.

"Najzahtevniji meč za nas do sada. Zvezda je evroligaški tim koji je pretrpeo promene kako u igračkom kadru, tako i na poziciji trenera. Vezali su osam pobeda u svim takmičenjima. Napravili su veoma kvalitetan tim - dobro izbalansiran između bekova i centara, atletična ekipa, koji ima sjajne fizikalije, a isto vreme i košarkaške kvalitete. Kao i svaki evroligaški tim, zbog količine utakmica imaju problem sa rosterom, ali oni uprkos tome uspevaju da zadrže intezitet", rekao je Jovanović na konferenciji za medije.

On je naveo da je Zvezda dovođenjem Saše Obradovića dobila ono što joj je potrebno.

"Zajedno sa saradnicima izvukao je maksimum iz tima. Izgledaju veoma dobro na oba kraja terena. Veoma su agresivni i postižu veliki broj poena iz kontranapada. Svaki igrač iz rostera može da čuva unutra i spolja. Ukoliko uđete u problem sa izgubljenim loptima, to su sigurni poeni na drugoj strani", izjavio je trener Spartaka.

Jovanović je istakao da njegova ekipa mora da bude koncentrisana.

"Za nas će biti zahtevna utakmica na fizičkom nivou. Tu ćemo morati da odgovorimo, zato fokus mora da bude na najvećem nivou, a u isto vreme moramo da budemo pametni, da nađemo slabe tačke ako ih ima. Zvezda je u najboljem momentu u Evropi. Iako su imali problema sa povredama, našli su način da sa Obradovićem prebrode to i izgledaju sjajno", rekao je Jovanović.

Spartak ima tri pobede i bez poraza je u ABA ligi, dok Zvezda ima učinak 2-1.

