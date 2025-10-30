Košarka

"IMAMO VELIKO SRCE" Saša Obradović izneo prve utiske nakon meča Makabi - Zvezda

Aleksandar Ilić

30. 10. 2025. u 22:30

Slavili su košarkaši Crvene zvezde protiv Makabija 92:99, a nakon meča sud je izneo Saša Obradović, trener beogradskog tima.

FOTO: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Trener crveno-belih govorio je nakon susreta za Evroliga TV. 

- Ključno za pobedu je bilo to što imamo veliko srce. Nismo radili onako kako smo planirali. Teške su okolnosti. Morali smo da uvedemo novajliju u tim, imamo dosta povređenih. Nije igrao Nvora, imamo sitne ali velike stvari, ali uprkos tome došli smo do pobede. Pobeda je pobeda i ovo se važi kao pobeda u gostima, time smo posebno zadovoljni. 

