"TO NE TREBA DA SE PONAVLJA": Evo šta je Saša Obradović rekao posle nove pobede Zvezde u Evroligi
CRVENA zvezda je nastavila da niže pobede u Evroligi. U "Beograskoj areni" je pala Baskonija (90:72), a posle meča je utiske izneo trener crveno-belih Saša Obradović.
On je bio zadovoljan zbog trijumfa, ali nije onim prikazanim u prvom poluvremenu posle kojeg je gost vodio sa 40:43.
- Uspeli smo da podignemo nivo agresivnosti u drugom poluvremenu. Nismo u prvom poluvremenu bili onakvi kakvi želimo da budemo da bismo pobeđivali protivnike. Ovako kako smo igrali u prvom poluvremenu ne treba da se ponavlja. Dobili smo na samopouzdanju i na kraju došli do velike pobede - rekao je Obradović.
Govorio je i u atmosferi u ekipi.
- I dalje je rano. Kako bude prolazilo vreme i kako budemo igrali više utakmica, tako će hemija biti bolja - zaključio je Obradović.
Crvena zvezda narednu utakmicu u Evroligi igra u utorak, 28. oktobra od 19 časova protiv Asvela u "Beogradskoj areni".
