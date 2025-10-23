"TO NE TREBA DA SE PONAVLJA": Evo šta je Saša Obradović rekao posle nove pobede Zvezde u Evroligi

CRVENA zvezda je nastavila da niže pobede u Evroligi. U "Beograskoj areni" je pala Baskonija (90:72), a posle meča je utiske izneo trener crveno-belih Saša Obradović.

FOTO: Ata images

On je bio zadovoljan zbog trijumfa, ali nije onim prikazanim u prvom poluvremenu posle kojeg je gost vodio sa 40:43.

- Uspeli smo da podignemo nivo agresivnosti u drugom poluvremenu. Nismo u prvom poluvremenu bili onakvi kakvi želimo da budemo da bismo pobeđivali protivnike. Ovako kako smo igrali u prvom poluvremenu ne treba da se ponavlja. Dobili smo na samopouzdanju i na kraju došli do velike pobede - rekao je Obradović.

Govorio je i u atmosferi u ekipi.

- I dalje je rano. Kako bude prolazilo vreme i kako budemo igrali više utakmica, tako će hemija biti bolja - zaključio je Obradović.

Crvena zvezda narednu utakmicu u Evroligi igra u utorak, 28. oktobra od 19 časova protiv Asvela u "Beogradskoj areni".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć