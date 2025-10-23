Košarka

"TO NE TREBA DA SE PONAVLJA": Evo šta je Saša Obradović rekao posle nove pobede Zvezde u Evroligi

Časlav Vuković

23. 10. 2025. u 23:17

CRVENA zvezda je nastavila da niže pobede u Evroligi. U "Beograskoj areni" je pala Baskonija (90:72), a posle meča je utiske izneo trener crveno-belih Saša Obradović.

ТО НЕ ТРЕБА ДА СЕ ПОНАВЉА: Ево шта је Саша Обрадовић рекао после нове победе Звезде у Евролиги

FOTO: Ata images

On je bio zadovoljan zbog trijumfa, ali nije onim prikazanim u prvom poluvremenu posle kojeg je gost vodio sa 40:43.

- Uspeli smo da podignemo nivo agresivnosti u drugom poluvremenu. Nismo u prvom poluvremenu bili onakvi kakvi želimo da budemo da bismo pobeđivali protivnike. Ovako kako smo igrali u prvom poluvremenu ne treba da se ponavlja. Dobili smo na samopouzdanju i na kraju došli do velike pobede - rekao je Obradović.

Govorio je i u atmosferi u ekipi.

- I dalje je rano. Kako bude prolazilo vreme i kako budemo igrali više utakmica, tako će hemija biti bolja - zaključio je Obradović.

Crvena zvezda narednu utakmicu u Evroligi igra u utorak, 28. oktobra od 19 časova protiv Asvela u "Beogradskoj areni".

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!