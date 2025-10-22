Košarka

HITNO SE OGLASILI IZ HUMSKE! Ovo je navijač Partizana protiv koga je klub podneo krivičnu prijavu (FOTO)

Новости онлине

22. 10. 2025. u 15:00

DA u svakoj porodici ima nesuglasica potvrdila je današnja vest iz Humske.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛИ ИЗ ХУМСКЕ! Ово је навијач Партизана против кога је клуб поднео кривичну пријаву (ФОТО)

FOTO: N. Skenderija

Naime KK Partizan podneo je danas krivičnu prijavu protiv Petra Stefića, čoveka od ranije poznatog klubu po sitnim prevarama koje su navijači u prošlosti prijavljivali, nakon prikupljanja svih relevantnih informacija, objavili su crno-beli.

Saopštenje šampiona Srbije i ABA lige prenosimo u celosti: 

- Ovog puta, nakon što je nedvosmisleno utvrđeno da je Stefić proizveo i prodao više od 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, KK Partizan je podneo novu krivičnu prijavu, uz sve priložene dokaze.

- Proizvedene ulaznice, iako su slične, fizički ne odgovaraju originalnim i klub ovim putem apeluje na sve prevarene navijače da sa istim ne pokušavaju da prisustvuju utakmicama, jer im ulaz neće biti omogućen.

- Fotografija Petra Stefića, kao i fotografija falsifikovane karte koja se prodavala putem sajta kupujemprodajem.com objavljuju se javno kako bi svi oštećeni navijači mogli da prepoznaju da li su bili žrtve prevare.

- Istovremeno, klub još jednom apeluje na sve navijače Partizana da ulaznice kupuju isključivo putem ovlašćenih kanala prodaje KK Partizan, a ne putem alternativnih izvora, društvenih mreža ili sajtova koji se bave preprodajom ulaznica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake

"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake