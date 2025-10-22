HITNO SE OGLASILI IZ HUMSKE! Ovo je navijač Partizana protiv koga je klub podneo krivičnu prijavu (FOTO)
DA u svakoj porodici ima nesuglasica potvrdila je današnja vest iz Humske.
Naime KK Partizan podneo je danas krivičnu prijavu protiv Petra Stefića, čoveka od ranije poznatog klubu po sitnim prevarama koje su navijači u prošlosti prijavljivali, nakon prikupljanja svih relevantnih informacija, objavili su crno-beli.
Saopštenje šampiona Srbije i ABA lige prenosimo u celosti:
- Ovog puta, nakon što je nedvosmisleno utvrđeno da je Stefić proizveo i prodao više od 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, KK Partizan je podneo novu krivičnu prijavu, uz sve priložene dokaze.
- Proizvedene ulaznice, iako su slične, fizički ne odgovaraju originalnim i klub ovim putem apeluje na sve prevarene navijače da sa istim ne pokušavaju da prisustvuju utakmicama, jer im ulaz neće biti omogućen.
- Fotografija Petra Stefića, kao i fotografija falsifikovane karte koja se prodavala putem sajta kupujemprodajem.com objavljuju se javno kako bi svi oštećeni navijači mogli da prepoznaju da li su bili žrtve prevare.
- Istovremeno, klub još jednom apeluje na sve navijače Partizana da ulaznice kupuju isključivo putem ovlašćenih kanala prodaje KK Partizan, a ne putem alternativnih izvora, društvenih mreža ili sajtova koji se bave preprodajom ulaznica.
