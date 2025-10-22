HITNO SE OGLASILI IZ HUMSKE! Ovo je navijač Partizana protiv koga je klub podneo krivičnu prijavu (FOTO)

DA u svakoj porodici ima nesuglasica potvrdila je današnja vest iz Humske.

FOTO: N. Skenderija

Naime KK Partizan podneo je danas krivičnu prijavu protiv Petra Stefića, čoveka od ranije poznatog klubu po sitnim prevarama koje su navijači u prošlosti prijavljivali, nakon prikupljanja svih relevantnih informacija, objavili su crno-beli.

Saopštenje šampiona Srbije i ABA lige prenosimo u celosti:

- Ovog puta, nakon što je nedvosmisleno utvrđeno da je Stefić proizveo i prodao više od 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, KK Partizan je podneo novu krivičnu prijavu, uz sve priložene dokaze.

- Proizvedene ulaznice, iako su slične, fizički ne odgovaraju originalnim i klub ovim putem apeluje na sve prevarene navijače da sa istim ne pokušavaju da prisustvuju utakmicama, jer im ulaz neće biti omogućen.

- Fotografija Petra Stefića, kao i fotografija falsifikovane karte koja se prodavala putem sajta kupujemprodajem.com objavljuju se javno kako bi svi oštećeni navijači mogli da prepoznaju da li su bili žrtve prevare.

- Istovremeno, klub još jednom apeluje na sve navijače Partizana da ulaznice kupuju isključivo putem ovlašćenih kanala prodaje KK Partizan, a ne putem alternativnih izvora, društvenih mreža ili sajtova koji se bave preprodajom ulaznica.