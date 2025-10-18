ABALIGAŠ SE RASTAO SA TRENEROM: Aleksandar Damjanović nije više na klupi Bosne

KOŠARKAŠKI stručnjak Aleksandar Damjanović nije više trener Bosne, saopštio je danas klub iz Sarajeva.

FOTO: KK Bosna/Ednan Turalić/ABA liga

Kako se navodi, ovaj 52-godišnji stručnjak je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba, a uprava kluba je prihvatila.

- Aco je u prethodne dve godine, u dva navrata, preuzimao prvi tim i vodio ga do velikih uspeha - osvajanja ABA 2 lige i Kupa BiH. Aco, hvala na svemu što si učinio za naš klub - saopštio je klub iz Sarajeva.

U saopštenju se dodaje da će ekipu u narednim utakmicama voditi dosadašnji pomoćni trener Muhamed Pašalić.

Bosna se ove sezone posle 15 godina vratila u ABA ligu, a u dve utakmice zabeležila je dva poraza u ABA ligi od Mege i Budućnosti.

