ABALIGAŠ SE RASTAO SA TRENEROM: Aleksandar Damjanović nije više na klupi Bosne
KOŠARKAŠKI stručnjak Aleksandar Damjanović nije više trener Bosne, saopštio je danas klub iz Sarajeva.
Kako se navodi, ovaj 52-godišnji stručnjak je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba, a uprava kluba je prihvatila.
- Aco je u prethodne dve godine, u dva navrata, preuzimao prvi tim i vodio ga do velikih uspeha - osvajanja ABA 2 lige i Kupa BiH. Aco, hvala na svemu što si učinio za naš klub - saopštio je klub iz Sarajeva.
U saopštenju se dodaje da će ekipu u narednim utakmicama voditi dosadašnji pomoćni trener Muhamed Pašalić.
Bosna se ove sezone posle 15 godina vratila u ABA ligu, a u dve utakmice zabeležila je dva poraza u ABA ligi od Mege i Budućnosti.
