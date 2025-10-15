ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! Crveno-beli otkrili, evo u kakvom je stanju Kenan nakon operacije (FOTO)

Košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se na društvenim mrežama, nakon operacije Ajzee Kenana.

FOTO: EPA

- Sjajne vesti stižu nam danas. Ajzea Kenan je uspešno operisan u SAD, sve je proteklo u najboljem redu. Želimo našem prvotimcu brz i uspešan oporavak - stoji u objavi Zvezde uz fotografiju Kenana nakon operacije. Nema informacija koliko dugo će biti van terena.

Američki bek se povredio u duelu VTB Superkupa protiv Dubaija i sa njegovom povredom, faktički je krenuo crni niz.

Devonte Grejem se tek vraća u pogon, van tima će zbog plućne embolije biti neko vreme Tajson Karter, a nema ni Hasijela Rivera, Ognjena Dobrića, Uroša Plavšića...

Crveno-beli su na početku sezone smenili trenera Janisa Sferopulosa i doveli Sašu Obradovića na njegovo mesto. Od smene Grka, vezane su dve pobede u Evroligi, protiv Fenerbahčea i Žalgirisa.