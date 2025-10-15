TO MOŽE SAMO ON! Miloš Teodosić sa cigaretom u ruci gledao Zvezdu iz lože Arene

Zajedno sa Novakom Đokovićem, utakmicu između Crvene zvezde i Žalgirisa iz lože beogradske Arene posmatrao je i Miloš Teodosić!

Foto: Printskrin

Doskorašnji član crveno-belih ovoga puta je bio u nešto drugačijoj ulozi – kao navijač, a pažnju je privukla cigareta koju je Teo imao u ruci.

Naravno, to nije ništa čudno kada je u pitanju nekadašnji reprezentativac Srbije, pošto je poznato da je i tokom karijere bio veliki ljubitelj duvana.

Nema sumnje da je Teo stresno prolazio dobar deo utakmice, kao i svi ostali navijači, ali se na kraju ipak radovao konačnom rezultatu i pobedi Zvezde 88:79.

A ono što je dodatno zanimljivo je i činjenica da je meč pratio sa Novakom Đokovićem, koji je veliki zagovornik zdravog života. Kako li je najbolji teniser sveta podneo dim u svom prisustvu...