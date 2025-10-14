Košarka

CRVENO-BELI DEO BEOGRADA NA NOGAMA! Saša Obradović debituje na klupi Crvene zvezde

Новости онлине

14. 10. 2025. u 09:33

Košarkaši Crvene zvezde večeras u 20 časova u Areni dočekuju Žalgiris u meču četvrtog kola Evrolige, a na klupi "crveno-belih" će u drugom mandatu debitovati Saša Obradović.

Foto: ABA liga

Zvezda posle pobede nad prvakom Evrope Fenerbahčeom u Istanbulu ulazi u meč sa skorom 1-2, dok je Žalgiris jedini klub u Evroligi koji je startovao sa tri pobede.

"Žalgiris igra možda i najbolju košarku i ima najbolju hemiju na terenu i van njega. Dugo su zajedno, a Rajt i Gos nisu imali problem da se uklope. Na kraju krajeva, svake godine imaju odličan start", rekao je Obradović u najavi meča.

Obradović će na debiju biti lišen pomoći Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzeje Kenana, Uroša Plavšića, Tajsona Kartera i Hasijela Rivera.

Osim ogromnih kadrovskih problema Zvezda će protiv sebe imati i neugodnu tradiciju pošto je u seriji od tri poraza od Žalgirisa kod kuće i ukupno šest računajući i mečeve u Litvaniji.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

0 0





