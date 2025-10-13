PARTIZAN OSLABLJEN U ŠPANIJI: Amerikanac ne igra protiv Real Madrida i Baskonije
OVE nedelje se u Evroligi igra duplo kolo. Partizan će na turneju u Španiju, ali crno-beli će biti oslabljeni u duelima protiv Real Madrida i Baskonije.
Sa ekipom neće putovati Šejk Milton (distorzija skočnog zgloba), dok zdravstvene probleme ima i Mika Murinen, ali postoji šansa na mladi Finac bude u sastavu.
- Šejk Milton sigurno neće putovati u Španiju. Procene lekara je da je bolje da ostane ovde i nadamo se da će već u petak kad se vratimo, da se priključi ekipi. Danas pre treninga loše osećao mali Mika (Murinen). Poslali smo ga kod doktora, nadamo se da će sve biti u redu i da će putovati sa ekipom. To su problemi koje imamo u timu - rekao je trener crno-belih Željko Obradović.
Podsetimo, Partizan u sredu od 20.45 gostuje Realu, dok u petak u isto vreme igra protiv Baskonije u Vitoriji.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SRBIN PRELOMIO! Evo gde će Sergej Milinković Savić nastaviti karijeru
13. 10. 2025. u 10:31
DOKLE VIŠE? Nove katastrofalne vesti za košarkaški klub Crvena zvezda
13. 10. 2025. u 09:09
SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.
12. 10. 2025. u 07:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
Komentari (0)