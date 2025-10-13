PARTIZAN OSLABLJEN U ŠPANIJI: Amerikanac ne igra protiv Real Madrida i Baskonije

OVE nedelje se u Evroligi igra duplo kolo. Partizan će na turneju u Španiju, ali crno-beli će biti oslabljeni u duelima protiv Real Madrida i Baskonije.

Sa ekipom neće putovati Šejk Milton (distorzija skočnog zgloba), dok zdravstvene probleme ima i Mika Murinen, ali postoji šansa na mladi Finac bude u sastavu.

- Šejk Milton sigurno neće putovati u Španiju. Procene lekara je da je bolje da ostane ovde i nadamo se da će već u petak kad se vratimo, da se priključi ekipi. Danas pre treninga loše osećao mali Mika (Murinen). Poslali smo ga kod doktora, nadamo se da će sve biti u redu i da će putovati sa ekipom. To su problemi koje imamo u timu - rekao je trener crno-belih Željko Obradović.

Podsetimo, Partizan u sredu od 20.45 gostuje Realu, dok u petak u isto vreme igra protiv Baskonije u Vitoriji.

