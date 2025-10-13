RASULO U TEL AVIVU! Dimitris Itudis optužio bivše košarkaše Partizana za istu stvar

Nekadašnji košarkaš Partizana Jam Madar odstranjen je iz sastava Hapoel Tel Aviva za predstojeće duplo kolo u Evroligi jer se požalio treneru Dimitrisu Itudisu na bolove u kolenu, a ovaj mu je to uzeo za zlo budući da je znao da je omaleni plejmejker igrao povređen na Evrobasketu.

FOTO: Profimedia

Uprkos rutinskoj pobedi u domaćem prvenstvu, košarkaši Hapoela iz Tel Aviva ne dočekuju predstojeća evroligaška gostovanja u Valensiji i Parizu na najvišem nivou raspoloženja pošto je puklo između Itudisa i Madara.

Jednog od zapaženijih igrača Hapoela u prošloj sezoni nije bio na startu aktuelne zbog operacije slepog creva, a kada je i to ostalo iza njega prvotimac novajlije u Evroligi zatražio je poštedu od trenera, ali je umesto razumevanja dobio prekor.

Baš kao i još jedan bivši prvotimac Partizana Bruno Kaboklo, čiju povedu je Itudis okarakterisao kao plod igranja pod bolovima za reprezentaciju Brazila.

- Madar je bio povređen letos, a ipak je igrao za Izrael na Evrobasketu. Bruno Kaboklo je takođe povređen igrao za selekciju Brazila. Kad sam bio selektor Grčke, nisu mi dozvoljavali da računa na povređene igrače", kazao je Itudis, čiji tim će već u sredu uveče gostovati u Valensiji, dok u petak ide na megdan Parizu.

Podsetimo, Hapoel je pre pet dana porazom od Makabija u Sofiji doživeo prvi krah nakon sjajnog starta u Evroligi, a već krajem ove nedelje znaćemo sa kakvim raspoloženjem će ući u narednu.

