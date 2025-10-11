OVO ĆE OBRADOVITI ZVEZDAŠE: Junak meča sa Fenerbahčeom u stručnom štabu Saše Obradovića

SAŠA Obradović je ove subote zvanično imenovan za novog trenera Crvene zvezde, a jedna stvar u vezi sa novim stručnjakom obradovaće navijače kluba sa Malog Kalemegdana.

Kako saznaje "Mozzartsport", deo stručnog štaba novog strateg crveno-belih ostaće Tomislav Tomović koji je u petak uveče kao trener izvojevao pobedu protiv Fenerbahčea u Istanbulu (86:81).

Ovaj 43-godišnjak je radio i sa Jansiom Sferopulosom i sigurno će Obradoviću značiti što je tu neko ko odlično poznaje ekipu koju vodi legendarni košarkaš Zvezde.

Od ranije je poznato da će prvi pomoćnik treneru rođenom u Beogradu pre 56 godina biti iskusni stručnjak Milan Minić. On je sarađivao sa legendama srpske košarke kao što su Dušan Ivković, Željko Obradović, Svetislav Pešić i Aleksandar Đorđević.

Podsetimo, Saša Obradović će debitovati na klupi Crvene zvezde u utorak kad je na programu utakmica protiv Žalgirisa (20 sati) u "Beogradskoj areni".

