ALIMPIJEVIĆ: "Svestan sam šta znači biti selektor Srbije, hvala na ukazanom poverenju"

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je danas na predstavljanju da je svestan šta znači biti selektor "orlova" i dodao da mu je ukazano veliko poverenje.

FOTO: Nebojša Paraušić

KSS je danas u Beogradu zvanično predstavio Alimpijevića kao novog selektora košarkaša Srbije.

Alimpijević je 1. oktobra imenovan za novog selektora Srbije, pošto je Svetislavu Pešiću istekao ugovor sa KSS.

Alimpijević je potpisao ugovor sa KSS do 2028, uz opciju da se saradnja nastavi za još jednu godinu. Finansijski detalji nisu saopšteni.

On će na klupi Srbije debitovati 27. novembra protiv Švajcarske u prvom kolu grupe C prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Alimpijević je i trener Bešiktaša.

- Slava Bogu na svemu i na ovoj privilegiji. Kada je Filip Sunturlić iščitao imena bivših selektora još veća odgovornost i poštovanje za poziciju na kojoj se nalazim, vrlo svestan činjenice da u zemlji gde je košarka uz Novaka Đokovića i još nekoliko timskih sportova vrlo uspešnih, kao najveći brend. Gde se medalja smatra očekivanom, vrlo svestan pozicije na koju sedam. Zahvalan sam predsedniku KSS Čoviću i UO za poverenje. Zahvaljujem se i svom klubu na dopuštenju i razumevanju da dolazim do najveće časti, i predsedniku i klubu na dozvoli da pristupim reprezentaciji - rekao je Alimpijević na konferenciji za medije.

On je naveo da će njegov mandat biti trasiran u dva pravca.

- Prvi su novembarski FIBA prozori i dugoročno sve što nas čeka, to je sistem promena. Novih stvari, novih ideja i novih ljudi. Ništa manje važnije taj kratkoročni cilj, zadovoljstvo mi je da sam sa Pešićem pričao, imali smo razgovora, to neće biti naši poslednji razgovori. Moram da kažem da sam srećan što ne krećem od nečeg što je nula. Ovo je plus kako zbog bivšeg selektora Pešića, već i svih ostalih. Reprezentacija je vratila kult, igrači dolaze zadovoljni, srećni, raspoloženi u reprezentaciju, čega smo bili svedoci da nije uvek tako. Rekao sam ranije da nisam video nikoga ko može bolje da odradi posao od Pešića jer se vratila dobra atmosfera u reprezentaciji. Rekao sam to i njemu, zadovoljan sam i zahvalan da preuzimam reprezentaciju u takvom jednom oblik - izjavio je novi selektor Srbije.



