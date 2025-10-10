ZVANIČNO! Dubai doveo još jedno pojačanje
Australijski košarkaš Taran Armstrong potpisao je za Dubai, saopštio je danas učesnik Evrolige.
Kako je saopšteno na sajtu kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, 23-godišnji bek je potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju o nastavku saradnje do juna 2027. godine.
- Veoma sam uzbuđen što se pridružio Dubaiju i što sam deo ovog ambicioznog projekta. Vizija i energija kluba su neverovatne i jedva čekam da počnem da igram i pomognem timu da pobedi. Pridruživanje Dubaiju je ogromna prilika za mene. Spreman sam da vredno radim, učim od saigrača i dam sve za ovaj tim i navijače - rekao je Australijanac za klupski sajt posle potpisivanja ugovora.
