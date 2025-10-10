SKANDAL KAKAV EVROLIGA NE PAMTI! Damir Javor jedva izvukao živu glavu zbog besnog predsednika

HAOS u Evroligi!

Foto: N.Paraušić

Predsednik Baskonije Hozan Kereheta je sprečio sudije da uđu u sudijske svlačionice tokom poluvremena meča između Baskonije i Panatinaikosa odigrane u četvrtak uveče u Vitoriji, piše grčka "Gazeta".

Navodno je bilo mnogo tenzija tokom poluvremena i nezadovoljan suđenjem Kereheta je dva minuta tražio objašnjenje od arbitara Evrolige, tako da nije hteo da ih pusti da prođu kroz hodnik dok ne čuje "zašto štete njegovom timu", što je dovelo do skandala godine u elitnom takmičenju.

- Navodno je Kereheta stao ispred ulaza u svlačionicu i nije dozvolio sudijama da uđu, što je izazvalo napetu situaciju dok su arbitri pokušavali da shvate zbog čega ih zaustavlja. Nakon otprilike dva minuta, Kereheta je razgovarao sa njima i konačno ih pustio unutra da uđu - navodi se u tekstu "Gazete" i dodaje da je pre početka drugog poluvremena jedan od zvaničnika kluba prišao sudijama i izvinio se.

Meč u "Buesa areni" sudili su inače Damir Javor, Luka Kardum i Husejin Čelik, a drugo poluvreme proteklo je uz manje tenzije. Panatinaikos je na kraju slavio 86:84.