REGION TUGUJE: Preminuo čuveni košarkaški trener

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2025. u 19:20

Tužne vesti stižu iz regiona.

Foto Pixabay free images

Nakon duge i teške bolesti napustio nas je Marin Mindoljević, nekada košarkaš i trener iz Zagreba. 

Karijeru je počeo u Ciboni, studirao je potom u SAD, a nakon povratka igrao je za Zagreb, Dubravu i Kaptol. 

Veliki deo trenerske karijere proveo je u KK Cedevita, a radio je i u Medveščaku.

Cibona se oglasila i oprostila os svog bivšeg igrača.

- S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević. Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića. Počivao u miru Božjem - napisali su iz Cibone.

