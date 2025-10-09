REGION TUGUJE: Preminuo čuveni košarkaški trener
Tužne vesti stižu iz regiona.
Nakon duge i teške bolesti napustio nas je Marin Mindoljević, nekada košarkaš i trener iz Zagreba.
Karijeru je počeo u Ciboni, studirao je potom u SAD, a nakon povratka igrao je za Zagreb, Dubravu i Kaptol.
Veliki deo trenerske karijere proveo je u KK Cedevita, a radio je i u Medveščaku.
Cibona se oglasila i oprostila os svog bivšeg igrača.
- S velikom tugom primili smo vijest da nas je nakon duge i teške bolesti u 50. godini života napustio naš bivši igrač Marin Mindoljević. Košarkaški klub Cibona izražava duboku sućut obitelji i prijateljima Marina Mindoljevića. Počivao u miru Božjem - napisali su iz Cibone.
