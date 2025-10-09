JASIKEVIČIJUS PRED ZVEZDU: Igraju grubo, dolaze da upišu prvu pobedu

CRVENA zvezda znatno oslabljena dolazi na megdan šampionu Evropu, ekipi Fenerbahčea. Uprkos tome Šarunas Jasikevičijus, trener tima iz Istanbula poziva na oprez.

FOTO: Evroliga

On je istakao da crveno-beli igraju grubo i da su jaki fizički.

- Očekujemo fizički zahtevnu utakmicu. Crvena zvezda je uvek bila dobra u tom segmentu i igra grubo - rekao je Jasikevičijus.

Beograđani su prošle sezone iznenadili Fener i trijumfovali su u Turskoj. Sigurno da to i sad žele da ponove.

- Dolaze ovde da upišu prvu pobedu sezone. Moraćemo da uzvratimo agresivno i odlučno na terenu. Posle našeg evroligaškog poraza takođe želimo da slavimo na domaćem terenu - zaključio je Litvanac.

Podsetimo, utakmica Fenerbahče - Crvena zvezda igra se u petak od 19.45. Crveno-bele će na ovom meču sa klupe predvoditi Tomisav Tomović nakon što prekinuta saradnja sa Janisom Sferopulosom.

