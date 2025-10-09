Košarka

JASIKEVIČIJUS PRED ZVEZDU: Igraju grubo, dolaze da upišu prvu pobedu

Časlav Vuković

09. 10. 2025. u 16:55

CRVENA zvezda znatno oslabljena dolazi na megdan šampionu Evropu, ekipi Fenerbahčea. Uprkos tome Šarunas Jasikevičijus, trener tima iz Istanbula poziva na oprez.

ЈАСИКЕВИЧИЈУС ПРЕД ЗВЕЗДУ: Играју грубо, долазе да упишу прву победу

FOTO: Evroliga

On je istakao da crveno-beli igraju grubo i da su jaki fizički.

- Očekujemo fizički zahtevnu utakmicu. Crvena zvezda je uvek bila dobra u tom segmentu i igra grubo - rekao je Jasikevičijus.

Beograđani su prošle sezone iznenadili Fener i trijumfovali su u Turskoj. Sigurno da to i sad žele da ponove.

- Dolaze ovde da upišu prvu pobedu sezone. Moraćemo da uzvratimo agresivno i odlučno na terenu. Posle našeg evroligaškog poraza takođe želimo da slavimo na domaćem terenu - zaključio je Litvanac.

Podsetimo, utakmica Fenerbahče - Crvena zvezda igra se u petak od 19.45. Crveno-bele će na ovom meču sa klupe predvoditi Tomisav Tomović nakon što prekinuta saradnja sa Janisom Sferopulosom.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

FARSKA Ostrva i Crna Gora ukrštaju koplja na "Torsvoluru" u četvrtak uveče (20.45), u meču koji bi mogao značajno uticati na borbu za plasman u narednu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Obe selekcije traže treću pobedu u kampanji, ali dok domaćin dočekuje meč u naletu samopouzdanja, gosti iz Podgorice su u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

09. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BOG IH NAGRAĐUJE: Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA

"BOG IH NAGRAĐUJE": Monah otkriva koji ljudi uvek imaju NOVCA