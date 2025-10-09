JASIKEVIČIJUS PRED ZVEZDU: Igraju grubo, dolaze da upišu prvu pobedu
CRVENA zvezda znatno oslabljena dolazi na megdan šampionu Evropu, ekipi Fenerbahčea. Uprkos tome Šarunas Jasikevičijus, trener tima iz Istanbula poziva na oprez.
On je istakao da crveno-beli igraju grubo i da su jaki fizički.
- Očekujemo fizički zahtevnu utakmicu. Crvena zvezda je uvek bila dobra u tom segmentu i igra grubo - rekao je Jasikevičijus.
Beograđani su prošle sezone iznenadili Fener i trijumfovali su u Turskoj. Sigurno da to i sad žele da ponove.
- Dolaze ovde da upišu prvu pobedu sezone. Moraćemo da uzvratimo agresivno i odlučno na terenu. Posle našeg evroligaškog poraza takođe želimo da slavimo na domaćem terenu - zaključio je Litvanac.
Podsetimo, utakmica Fenerbahče - Crvena zvezda igra se u petak od 19.45. Crveno-bele će na ovom meču sa klupe predvoditi Tomisav Tomović nakon što prekinuta saradnja sa Janisom Sferopulosom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SAD JE ZVANIČNO: Rastali se Crvena zvezda i Janis Sferopulos
09. 10. 2025. u 12:31
GORI INTERNET! Skinula se srpska teniserka i bacila muškarce u trans (FOTO)
09. 10. 2025. u 09:44
UŽAS! Bivši reprezentativac udario u reklamu i slomio vrat (VIDEO)
09. 10. 2025. u 11:40
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
09. 10. 2025. u 08:37
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)