GRCI PIŠU: Janis Sferopulos je bivši, Zvezda sa novim trenerom već u Istanbulu?
Janis Sferopulos nije više trener Crvene zvezde..
Kako piše grčki portal Sport24, Crvena zvezda je u sredu popodne saopštila Sferopulosu da je rastanak konačan.
"Grčki trener je u sredu popodne obavešten od strane uprave crveno-belih iz Beograda da je odluka o rastanku konačna. Saša Obradović je veliki favorit za njegovu zamenu".
Grčki stručnjak je posle skoro dve godine odstupio sa mesta šefa struke crveno-belih posle loših rezultata na startu sezone.
Prve sezone je sa Crvenom zvezdom osvojio triplu krunu, a u narednoj Kup Radivoja Koraća.
Sferopulos i Crvena zvezda su u januaru ove godine produžili ugovor do kraja sezone 2026/27.
Sferopulos je 22. oktobra 2023. godine promovisan u novog trenera crveno-belih.
Janis Sferopulos je rođen 21.marta 1967.godine u Solunu, gde je i napravio prve košarkaške korake, prvo kao igrač, kasnije i trener.
Tokom trenerske karijere koja traje više decenija, Sferopulos je prošao sve: prvo kao trener mlađih selekcija, kasnije kao pomoćnik u više klubova: Apolonu, Paoku, Olimpijakosu, CSKA, NBA ligašu Hjustonu, da bi nakon Kolososa sa Rodosa (2008-2011), samostalno vodio i Panionios iz Atine (2012-2014), a onda i Olimpijakos iz Pireja sa kojim je osvojio 2 titule prvaka Grčke i igrao dva finala Evrolige 2015 i 2017.godine. Proglašavan je i trenerom godine u Grčkoj, a bio je u više navrata i pomoćnik selektora reprezentacije Grčke.
Od 2018-2022. godine vodio je ekipu Makabija iz Tel Aviva sa kojom je osvojio tri titule prvaka Izraela i bio takođe biran za trenera godine u toj zemlji.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda ima novog trenera
08. 10. 2025. u 12:42
ODE JANIS SFEROPULOS! Crvena zvezda već kontaktirala novog trenera
08. 10. 2025. u 07:00
KOLAPS RUSKE TENISERKE! Ceo svet gleda i ne veruje šta je radila u Kini (VIDEO)
08. 10. 2025. u 11:31
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)