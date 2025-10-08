GRCI PIŠU: Janis Sferopulos je bivši, Zvezda sa novim trenerom već u Istanbulu?

Janis Sferopulos nije više trener Crvene zvezde..

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Kako piše grčki portal Sport24, Crvena zvezda je u sredu popodne saopštila Sferopulosu da je rastanak konačan.

"Grčki trener je u sredu popodne obavešten od strane uprave crveno-belih iz Beograda da je odluka o rastanku konačna. Saša Obradović je veliki favorit za njegovu zamenu".

Grčki stručnjak je posle skoro dve godine odstupio sa mesta šefa struke crveno-belih posle loših rezultata na startu sezone.

Prve sezone je sa Crvenom zvezdom osvojio triplu krunu, a u narednoj Kup Radivoja Koraća.

Sferopulos i Crvena zvezda su u januaru ove godine produžili ugovor do kraja sezone 2026/27.

Sferopulos je 22. oktobra 2023. godine promovisan u novog trenera crveno-belih.

Janis Sferopulos je rođen 21.marta 1967.godine u Solunu, gde je i napravio prve košarkaške korake, prvo kao igrač, kasnije i trener.

Tokom trenerske karijere koja traje više decenija, Sferopulos je prošao sve: prvo kao trener mlađih selekcija, kasnije kao pomoćnik u više klubova: Apolonu, Paoku, Olimpijakosu, CSKA, NBA ligašu Hjustonu, da bi nakon Kolososa sa Rodosa (2008-2011), samostalno vodio i Panionios iz Atine (2012-2014), a onda i Olimpijakos iz Pireja sa kojim je osvojio 2 titule prvaka Grčke i igrao dva finala Evrolige 2015 i 2017.godine. Proglašavan je i trenerom godine u Grčkoj, a bio je u više navrata i pomoćnik selektora reprezentacije Grčke.

Od 2018-2022. godine vodio je ekipu Makabija iz Tel Aviva sa kojom je osvojio tri titule prvaka Izraela i bio takođe biran za trenera godine u toj zemlji.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja