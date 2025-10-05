EFES SPREMAN ZA PARTIZAN: Tim iz Istanbula ubedljiv u prvenstvu Turske
KOŠARKAŠI Efesa su bez problema i ubedljivo pobedili Bursu sa 93:73 (24:15, 18:22, 23:17, 28:19) i tako u dobrom raspoloženju dolaze u Beograd na megdan Partizanu u 3. kolu Evrolige.
Nijednom se nije dovodilo u pitanje ko će trijumfovati na ovom susretu. Gosti iz Istanbula su pokazali snagu i zasluženo slavili.
Bila je Bursa na pet poena minusa posle 20 minuta - 42:37, ali i tad je bilo jasno da će teško napraviti senzaciju.
Domaćin je prišao tokom trećeg kvartala i na poen zaostatka - 51:50, no izabranici Igora Kokoškova su odbili taj nalet i na kraju ubedljivo trijumfovali.
Najefikasniji kod pobednika bio je Erdžan Osmani sa 21 poenom, pratio ga je Brajs Desert sa 13. Na drugoj strani najbolji je bio Artur Konotsuk sa 19, dok je Brendon Čildres stao na 12.
Efes je u prvenstvu Turske na učinku 2-0, Bursa je na 0-2.
Podsetimo, Partizan će klub iz Istanbula dočekati u četvrtak od 20.30 u 3. kolu Evrolige.
