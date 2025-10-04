NAGRADA ZA SJAJNU PARTIJU! Nikola Mirotić MVP kola u Evroligi

Košarkaš Monaka Nikola Mirotić najkorisniji je igrač (MVP) drugog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: M. Vukadinović

Mirotić je u pobedi Monaka protiv Dubaija rezultatom 103:81 za 20 minuta zabeležio 19 poena, sedam skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 6/9.

On je imao indeks korisnosti 32 i tako 11. put osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Panatinaikosa Huančo Ernangomez imao je najveći indeks korisnosti - 39, ali je grčki klub poražen od Barselone sa 103:96. Ernangomez je za 35 minuta upisao 27 poena i osam skokova.

Vejd Boldvin iz Fenerbahčea ostvario je indeks 34 u porazu od Žalgirisa (84:81). Boldvin je postigao 36 poena i četiri asistencije.

Košarkaš Bajerna Andreas Obst i Kostas Slukas iz Panatinaikosa imali su po 30 indeksnih poena.

