Košarka

NAGRADA ZA SJAJNU PARTIJU! Nikola Mirotić MVP kola u Evroligi

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 13:11

Košarkaš Monaka Nikola Mirotić najkorisniji je igrač (MVP) drugog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

НАГРАДА ЗА СЈАЈНУ ПАРТИЈУ! Никола Миротић МВП кола у Евролиги

FOTO: M. Vukadinović

Mirotić je u pobedi Monaka protiv Dubaija rezultatom 103:81 za 20 minuta zabeležio 19 poena, sedam skokova i četiri asistencije, uz šut iz igre 6/9.

On je imao indeks korisnosti 32 i tako 11. put osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Košarkaš Panatinaikosa Huančo Ernangomez imao je najveći indeks korisnosti - 39, ali je grčki klub poražen od Barselone sa 103:96. Ernangomez je za 35 minuta upisao 27 poena i osam skokova.

Vejd Boldvin iz Fenerbahčea ostvario je indeks 34 u porazu od Žalgirisa (84:81). Boldvin je postigao 36 poena i četiri asistencije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Košarkaš Bajerna Andreas Obst i Kostas Slukas iz Panatinaikosa imali su po 30 indeksnih poena.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!