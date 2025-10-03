Košarka

NAJVEĆI BUDŽET U ISTORIJI KLUBA! Žalgiris se pohvalio - veći budžet od Zvezde, manji od Partizana

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 19:00

Najveći litvanski klub, Žalgiris, objavio je da mu je budžet za sezonu 2025/26 rekordan - 21,7 miliona evra, što je najviše u istoriji kluba.

НАЈВЕЋИ БУЏЕТ У ИСТОРИЈИ КЛУБА! Жалгирис се похвалио - већи буџет од Звезде, мањи од Партизана

FOTO: Profimedia

Od ukupnog budžeta, čak 14,4 miliona evra biće izdvojeno za plate igrača i stručnog štaba, dok je planirani prihod za sezonu 18,8 miliona evra.

Žalgirisov budžet je za nešto malo manje od dva miliona veći u odnosu na budžet Crvene zvezde koji iznosi 20 miliona, dok je manji za šest miliona od Partizanovog čiji je budžet 27 miliona.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca

ZVEZDA SAOPŠTILA LOŠE VESTI! Važan fudbaler zbog povrede van terena dva meseca