NAJVEĆI BUDŽET U ISTORIJI KLUBA! Žalgiris se pohvalio - veći budžet od Zvezde, manji od Partizana

Najveći litvanski klub, Žalgiris, objavio je da mu je budžet za sezonu 2025/26 rekordan - 21,7 miliona evra, što je najviše u istoriji kluba.

FOTO: Profimedia

Od ukupnog budžeta, čak 14,4 miliona evra biće izdvojeno za plate igrača i stručnog štaba, dok je planirani prihod za sezonu 18,8 miliona evra.

Žalgirisov budžet je za nešto malo manje od dva miliona veći u odnosu na budžet Crvene zvezde koji iznosi 20 miliona, dok je manji za šest miliona od Partizanovog čiji je budžet 27 miliona.

