VELIKO POJAČANJE POD REKETOM ZA BUDUĆNOST: Crnogorska ekipa vratila u svoje redove dobro poznatog centra
Nakon trijumfa nad London Lajonsima u prvom kolu Evrokupa, Budućnost je objavila radosnu vest za navijače - povratnik u tim iz Podgorice je Zoran Nikolić.
Crnogorski reprezentativac se tako vraća u plavi dres nakon tri godine u kojima je bio u Francuskoj, te Igokei, Vojvodini i SC Derbiju.
- Nikolić je već dobro poznato lice navijačima našeg kluba, čije je boje branio dugi niz godina i bio deo brojnih uspeha. Nakon tri godine, vraća se u plavo-beli tabor spreman da svojim kvalitetom i iskustvom dodatno osnaži tim - objavio je podgorički klub i dodao:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Poznat po čvrstini, dobroj odbrani i osećaju za pas igru, Zoran predstavlja važan oslonac u unutrašnjoj liniji. Njegovo prisustvo pod obručima doneće dodatnu sigurnost i širinu rotaciji, što će biti od velikog značaja u nastavku sezone. Dobrodošao nazad, Zorane!.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
U nedelju u prvom kolu ABA lige dočekuje Spartak, a naredne sredu u "Moraču" stiže italijanski Trento u okviru Evrokupa.
Preporučujemo
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
03. 10. 2025. u 14:35
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)