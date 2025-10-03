Košarka

VELIKO POJAČANJE POD REKETOM ZA BUDUĆNOST: Crnogorska ekipa vratila u svoje redove dobro poznatog centra

Filip Milošević

03. 10. 2025. u 16:10

Nakon trijumfa nad London Lajonsima u prvom kolu Evrokupa, Budućnost je objavila radosnu vest za navijače - povratnik u tim iz Podgorice je Zoran Nikolić.

Foto: ABA liga

Crnogorski reprezentativac se tako vraća u plavi dres nakon tri godine u kojima je bio u Francuskoj, te Igokei, Vojvodini i SC Derbiju.

- Nikolić je već dobro poznato lice navijačima našeg kluba, čije je boje branio dugi niz godina i bio deo brojnih uspeha. Nakon tri godine, vraća se u plavo-beli tabor spreman da svojim kvalitetom i iskustvom dodatno osnaži tim - objavio je podgorički klub i dodao:

Poznat po čvrstini, dobroj odbrani i osećaju za pas igru, Zoran predstavlja važan oslonac u unutrašnjoj liniji. Njegovo prisustvo pod obručima doneće dodatnu sigurnost i širinu rotaciji, što će biti od velikog značaja u nastavku sezone. Dobrodošao nazad, Zorane!.

U nedelju u prvom kolu ABA lige dočekuje Spartak, a naredne sredu u "Moraču" stiže italijanski Trento u okviru Evrokupa.

