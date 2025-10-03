PREMINUO ILIJA BUHA! Sveštenik koji je obožavao Crvenu zvezdu

TUGA!

Foto: Printskrin

Ilija Buha, sveštenik koji je bio veliki navijač Crvene zvezde, preminuo je danas.

On je postao viralan na utakmici Zvezde i Asvela, kada je prilikom izvođenja slobodnih bacanja ometao protivnika. Snimak je pronašao svoje podneblje na društvenim mrežama i internetu, te postao apsolutni hit.

- Kad je bilo to slobodno bacanje, suđenje je bilo katastrofalno, prvo su pokušali da zamene igrača koji ga izvodi, a kada su igrači reagovali, onda su, naravno, svi skočili, bilo je mahanja, to su kamere zabeležile. U sekundi sam uhvatio pogled igrača koji je izvodio bacanje, on je brzo sklonio pogled, nije mogao da pogodo - opisao je situaciju Buha.

Ilija Buha je vodio bitku sa teškom bolesti, rak debelog creva i na kraju nije izdržao.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja