PREMIJERA PROTIV HERCEGOVCA: Košarkaši kraljevačke Sloge sezonu počinju pred svojim navijačima

Posle letnje pauze, utkmicama prvog kola ptredstojećeg vikenda počeće prvenstvena trka za bodove u okviru „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“.

G.Šljivć

Na premijeri nove sezone košarkaši kraljevačke Sloge u subotu će, u standardnom terminu od 19.30, pred svojim navijačima u novoj hali sportova kraj Ibra, ugostiti Hercegovac iz Gajdobre, novog člana KLS.

Renoviranom u podmlađenom sastavu Kraljevčana, predvođenim novim šefom stručnog štaba Blagojem Ivićem, u ovoj utakmici svakako će biti potrebna podrška vernih navijača kako bi uspešno otvorili sezonu, pa iz tbora „belih“ pozivaju publiku da u što većem broju ispuni tribine hale kraj Ibra.