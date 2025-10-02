PREMIJERA PROTIV HERCEGOVCA: Košarkaši kraljevačke Sloge sezonu počinju pred svojim navijačima
Posle letnje pauze, utkmicama prvog kola ptredstojećeg vikenda počeće prvenstvena trka za bodove u okviru „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“.
Na premijeri nove sezone košarkaši kraljevačke Sloge u subotu će, u standardnom terminu od 19.30, pred svojim navijačima u novoj hali sportova kraj Ibra, ugostiti Hercegovac iz Gajdobre, novog člana KLS.
Renoviranom u podmlađenom sastavu Kraljevčana, predvođenim novim šefom stručnog štaba Blagojem Ivićem, u ovoj utakmici svakako će biti potrebna podrška vernih navijača kako bi uspešno otvorili sezonu, pa iz tbora „belih“ pozivaju publiku da u što većem broju ispuni tribine hale kraj Ibra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)