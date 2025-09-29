POČINJE EVROLIGA! Zvezda, Partizan i još 18 pretendenata na tron, a uvodna sedmica - "prvo, pa muško"!
Nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje u utorak 30. septembra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan.
Ove sezone u Evroligi po prvi put u istoriji takmičenja učestvovaće 20 klubova.
Pored Partizana i Crvene zvezde u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju će igrati i Efes, Monako, Baskonija, Dubai, Olimpija Milano, Bajern, Barselona, Fenerbahče, Hapoel Tel Aviv, Asvel, Makabi Tel Aviv, Olimpijakos, Panatinaikos, Pariz, Real, Valensija, Virtus i Žalgiris.
U utorak će biti odigrano sedam utakmica prvog kola Evrolige, a sastaće se: Dubai - Partizan (18 časova), Hapoel TA - Barselona (18), Efes - Makabi TA (19.45), Crvena zvezda - Olimpija Milano (20), Panatinaikos - Bajern (20.15), Baskonija - Olimpijakos (20.30) i Virtus - Real (20.45).
U sredu će igrati: Monako - Žalgiris (19.30), Fenerbahče - Pariz (19.45) i Asvel - Valensija (20).
Već u nastavku ove sedmice igra se i drugo kolo, pa tako u četvrtak Bajern dočekuje Zvezdu, a Partizan Olimpiju Milano od 20.30.
Poslednje, 38. kolo u ligaškom delu sezone biće odigrano 16. i 17. aprila 2026. godine. Plej-in je na programu 21. i 24. aprila.
Plej-of će početi 28. aprila, dok je Fajnal-for na programu od 22. do 24. maja u Atini.
Titulu u Evroligi brani Fenerbahče, koji je prošle sezone u finalu Fajnal fora pobedio Monako rezultatom 81:70.
