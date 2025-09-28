Košarka

KRALJEVO GOSTUJE STUDENTU: Prvo kolo nacionalnog šampionata za košarkašice

Goran Ćirović

28. 09. 2025. u 11:38

Utakmicama prvog kola ovog vikenda počeo je nacionalni šampionat za košarkašice – Prva ženska liga Srbije.

G.Šljivić

Košarkašice Kraljeva u novo prvenstvo ulaze sa ambicijom da se i ove sezone uključe u borbu za trofeje, a prvi rival biće im Student u Nišu. Taj meč na programu je sutra od 19 sati u dvorani „Čair“.

Rezultati 1. kola:Crvena Zvezda-Korać Akademija 100:49, Ras-Vojvodina 68:77, Radnički-Mega Superbet 83:93, Novosadska ŽKA-Partizan (danas 16.00), Duga-Spartak (danas 18.00), Student-Kraljevo (sutra 19.00)

