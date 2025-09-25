Košarka

CSKA OSVOJIO VTB SUPERKUP! Moskovljani ubedljivi u finalu protiv Zenita

Filip Milošević

25. 09. 2025. u 21:59

KOŠARKAŠI CSKA Moskve pobedili su u finalu Zenit sa 96:79.

ЦСКА ОСВОЈИО ВТБ СУПЕРКУП! Московљани убедљиви у финалу против Зенита

Screenshot / VK sport

Samo tokom prve četvrtine Zenit je bio dostojan rival. Već do poluvremena CSKA je imao prednost od 17 poena prednosti.

U drugom poluvremenu su uspevali da održe tu prednost pa čak i povećaju, te lako dođu do novog trofeja.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Najbolji pojedinac na meču bio je Melo Trimbl koji je vukao moskovsku ekipu ka pobedi i prvog pehara u novoj sezoni sa 26 poena.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UŽASNA SCENA U ARENI: Ajzea Kenan se uhvatio za koleno, iznet sa terena uz pomoć doktora i saigrača (VIDEO)

UŽASNA SCENA U ARENI: Ajzea Kenan se uhvatio za koleno, iznet sa terena uz pomoć doktora i saigrača (VIDEO)