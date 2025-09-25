CSKA OSVOJIO VTB SUPERKUP! Moskovljani ubedljivi u finalu protiv Zenita

KOŠARKAŠI CSKA Moskve pobedili su u finalu Zenit sa 96:79.

Screenshot / VK sport

Samo tokom prve četvrtine Zenit je bio dostojan rival. Već do poluvremena CSKA je imao prednost od 17 poena prednosti.

U drugom poluvremenu su uspevali da održe tu prednost pa čak i povećaju, te lako dođu do novog trofeja.

Najbolji pojedinac na meču bio je Melo Trimbl koji je vukao moskovsku ekipu ka pobedi i prvog pehara u novoj sezoni sa 26 poena.

