CSKA OSVOJIO VTB SUPERKUP! Moskovljani ubedljivi u finalu protiv Zenita
KOŠARKAŠI CSKA Moskve pobedili su u finalu Zenit sa 96:79.
Samo tokom prve četvrtine Zenit je bio dostojan rival. Već do poluvremena CSKA je imao prednost od 17 poena prednosti.
U drugom poluvremenu su uspevali da održe tu prednost pa čak i povećaju, te lako dođu do novog trofeja.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najbolji pojedinac na meču bio je Melo Trimbl koji je vukao moskovsku ekipu ka pobedi i prvog pehara u novoj sezoni sa 26 poena.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
DRAMA U ZVEZDI! Marko Arnautović nagovara saigrača da promeni reprezentaciju
25. 09. 2025. u 13:20
ŠAMAR SRBIJI! "Orlovi" ipak ostaju bez momka koji je zaludeo Amerikance
25. 09. 2025. u 10:51
TUGA! Preminuo nekadašnji reprezentativac Jugoslavije
25. 09. 2025. u 15:55
LIGA EVROPE JE NjEGOVO TAKMIČENjE: Ovo je prilika za Vilu da izađe iz krize, a za Emerija da zacementira mesto među ikonama kluba
ENGLESKA Aston Vila započinje novu evropsku avanturu, ovaj put u Ligi Evrope, takmičenju u kome je njihov trener Unaj Emeri ispisao istoriju.
25. 09. 2025. u 07:30
TENISKI ZEMLjOTRES: Svi najbolji na svetu, ali ne i Novak Đoković, postavili tri zahteva grend slem turnirima!
Najnovije vesti iz tenisa su prilično burne
24. 09. 2025. u 17:00
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)