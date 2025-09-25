Košarka

SEZONA NIJE NI POČELA, A CRVENO-BELI OTPUSTILI KOŠARKAŠA! Olimpijakos raskinuo saradnju sa visokim centrom

Filip Milošević

25. 09. 2025. u 20:03

Olimpijakos je pred početak Evrolige odlučio da raskine saradnju sa bivšim košarkašom Albe, Kalifom Kumađeom.

Foto: Profimedia

Kumađe je prošlu sezonu proveo u Kini, dok je pre toga imao iskustva igranja u Evroligi, pošto je branio boje Albe. 

Očigledno da svojim partijama u pripremnom periodu nije zadovoljio Jorgosa Barcokasa, te će morati da potraži novi angažman.

