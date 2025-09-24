ZVEZDA IZVIŽDANA U BEOGRADU! Crveno-beli deklasirani od CSKA na VTB Superkupu!

CRVENA zvezda neće igrati u finalu VTB Superkupa koji se održava u Beogradu. Crveno-beli su izgubili od moskovskog CSKA sa 89:67 (30:19, 17:20, 17:16, 25:12).

Nisu dobru utakmicu odigrali izabranici Janisa Sferopulosa, posebno je napad bio problematičan i to mora da se popravi pošto je početak nove sezone pred vratima.

Navijači su s razlogom bili nezadovoljni, pa su na kraju uputili i zvižduke sa tribina igračima koje su došli da podrže, a koji su odigrali daleko ispod očekivanja.

"Armejci" su vrlo brzo došli do dvocifrene prednosti - 17:4. Zvezda se nije predavala i na momente je igrala dobro, pa je tokom druge četvrtine prišla na minus dva - 32:34. Ipak, gosti su imali odgovor na to i na odmor su otišli sa 47:39.

Crveno-beli su idealno otvorili drugo poluvreme. Zategli su odbranu i iz takve igre su došli do izjednačenja - 47:47. Očekivalo da na tom talasu klub sa Malog Kalemegdana preokrene rezultat i preuzme kontrolu utakmice, ali desilo se suprotno.

CSKA je odigrao sjajno u poslednjem kvartalu, u jednom momentu je bilo i 23 razlike - 87:64 posle daleke trojke Kaspera Vera. Vremena za preokret nije bilo i Zvezda je morala da čestita rivalu.

Osim samog poraza može i mora da brine jako loš šut Beograđana. Domaćin je za tri poena šutirao 2/27(7,4%), a iz igre 19/64 (29.7%). Jedini precizni van linije 6,75 bili su Stefan Miljenović i Semi Odželej.

Vredi pomenuti i to da Ognjen Dobrić i drugovi nijednom nisu vodili na ovoj utakmici i to je dovoljan pokazatelj kakav su meč odigrali. Takođe, u drugom poluvremenu postigli su samo 28 poena.

Najefikasniji kod pobednika bio je Melo Trimbl sa 19 poena, pratio ga je Livio Žan-Šarl sa 16. Na drugoj strani najviše se istakao Tajson Karter sa 12, dok je Ognjen Dobrić brojao do 9.

Podsetimo, Crvena zvezda će u četvrtak od 17 sati igrati za treće mesto protiv poraženog iz duela Zenit - Dubai. "Armejci" će za trofej boriti za pobednikom pomenutog duela.

