Košarka

SRBI DELE PRAVDU! Jovčić i Nikolić sude utakmice Superkupa VTB lige u Beogradu

Новости онлине

24. 09. 2025. u 14:49

Srpski arbitri Milivoje Jovčić i Uroš Nikolić sudiće na utakmicama Superkupa košarkaške VTB lige u Beogradu saopšteno je danas.

СРБИ ДЕЛЕ ПРАВДУ! Јовчић и Николић суде утакмице Суперкупа ВТБ лиге у Београду

Milivoje Jovčić, Foto Profimedija

Jovčić i Nikolić sude utakmice Evrolige. Srpski arbitri će se priključiti na Superkupu VTB lige ruskim sudijama Jevgeniju Ostrovskom, Jaroslavu Orešinu, Antonu Kruglovu, Stanislavu Valejevu i Alekseju Davidovu.

"VTB Junajted liga je posvećena tome da Superkup postane međunarodni događaj, tako da je učešce vodećih sudija Evrolige važan signal celoj košarkaškoj zajednici. To potvrđuje visok nivo turnira i njegov status u evropskom kalendaru. Važno nam je ne samo da privučemo najjače klubove i igrače, već i da obezbedimo najviši mogući nivo suđenja, u skladu sa standardima vrhunskih takmičenja", istakao je predsednik VTB lige Sergej Kuščenko.

Danas će u prvom polufinalu Superkupa VTB od 16 časova igrati Crvena zvezda i CSKA Moskva, a od 19 satu u drugom polufinalu će se sastati Dubai i Zenit.

