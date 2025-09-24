SRBI DELE PRAVDU! Jovčić i Nikolić sude utakmice Superkupa VTB lige u Beogradu
Srpski arbitri Milivoje Jovčić i Uroš Nikolić sudiće na utakmicama Superkupa košarkaške VTB lige u Beogradu saopšteno je danas.
Jovčić i Nikolić sude utakmice Evrolige. Srpski arbitri će se priključiti na Superkupu VTB lige ruskim sudijama Jevgeniju Ostrovskom, Jaroslavu Orešinu, Antonu Kruglovu, Stanislavu Valejevu i Alekseju Davidovu.
"VTB Junajted liga je posvećena tome da Superkup postane međunarodni događaj, tako da je učešce vodećih sudija Evrolige važan signal celoj košarkaškoj zajednici. To potvrđuje visok nivo turnira i njegov status u evropskom kalendaru. Važno nam je ne samo da privučemo najjače klubove i igrače, već i da obezbedimo najviši mogući nivo suđenja, u skladu sa standardima vrhunskih takmičenja", istakao je predsednik VTB lige Sergej Kuščenko.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Danas će u prvom polufinalu Superkupa VTB od 16 časova igrati Crvena zvezda i CSKA Moskva, a od 19 satu u drugom polufinalu će se sastati Dubai i Zenit.
OKRŠAJ BIVŠIH PRVAKA EVROPE: Delije će obradovati ovaj podatak - Seltik nikada nije pobedio na gostovanju srpskim klubovima
Crvena zvezda igra svoju prvu utakmicu u Ligi Evrope. Na stadionu "Rajko Mitić" srpski prvak dočekuje škotskog šampiona Seltik.
24. 09. 2025. u 07:30
PALA ODLUKA: Novak Đoković se "seli" u Aziju
Novak Đoković je doneo važnu odluku.
23. 09. 2025. u 15:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)