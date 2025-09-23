IZDAJNIK! Majk Meloun brutalno udario na Nikolu Jokića

NIKOLA Jokić i Majk Meloun su imali veći od trenera i igrača. Bukvalno su jedan sa drugim zajedno rasli ovaj kao NBA zvezda na terenu, a drugi kao najbolji trener u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

FOTO: AP/Tanjug

I onda je sve puklo preko noći. Majkl Meloun dobio je otkaz u Denveru na tri kola do kraja regularnog dela sezone NBA lige, a čini se da to i dalje nije preboleo. Teško je Melounu pala ova odluka rukovodstva Denvera koje je htelo da "ugasi požar" u svlačionici zbog loših rezultata i daleko gore hemije. Meloun je jednog od glavnih krivaca za svoj otkaz pronašao u liku i delu Nikole Jokića.

- I dalje imam gorak ukus u ustima zbog načina na koji se završilo u Denveru i voleo bih da sam tad mogao da odem pod svojim uslovima. S tim u vezi, ono što sam naučio tokom svih svojih godina u ovoj ligi jeste koliko je važno svakog dana ići na posao sa ljudima do kojih ti je stalo, kojima veruješ, koje poštuješ i koji svi vuku u istom pravcu... - rekao je Meloun.

Pored toga što nije izgovorio ime Nikole Jokića, analitičari tvrde da je ova poruka bila upućena Srbinu i da ga je na ovaj način opasno potkačio. Meloun je navodno ljut jer Srbin ništa nije uradio da spreči njegovu smenu, čak se i složio sa time.

- Dakle, kada budem imao priliku da se vratim u NBA, samo želim da budem siguran da radim sa grupom ljudi koji slično razmišljaju, dele zajedničku viziju i spremni su da učine sve što je potrebno da tu viziju pretvore u stvarnost - dodao je Meloun, koga su sada na društvenim mrežama napali i navijači Denvera jer im je potkačio glavnu zvezdu.

