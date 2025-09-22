Košarka

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo za koga je potpisao Fredi Gilespi



22. 09. 2025. u 18:06

Američki košarkaš Fredi Gilespi ima novi klub.

ДЕЛИЈЕ ОВО НИСУ ОЧЕКИВАЛЕ: Ево за кога је потписао Фреди Гилеспи



On je od danas član KK Galatasaraj iz Istanbula.

Kako je saopšteno, bivši košarkaš Crvene zvezde je sa čelnicima turskog kluba potpisao jednogodošnji ugovor. 

Gilespi (28) je prethodne tri sezone proveo igrajući u Evroligi, i to za Bajern, Zvezdu i milansku Olimpiju, a sad će u dresu Galatasaraja igrati u FIBA Ligi šampiona.

