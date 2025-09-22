"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo za koga je potpisao Fredi Gilespi
Američki košarkaš Fredi Gilespi ima novi klub.
On je od danas član KK Galatasaraj iz Istanbula.
Kako je saopšteno, bivši košarkaš Crvene zvezde je sa čelnicima turskog kluba potpisao jednogodošnji ugovor.
Gilespi (28) je prethodne tri sezone proveo igrajući u Evroligi, i to za Bajern, Zvezdu i milansku Olimpiju, a sad će u dresu Galatasaraja igrati u FIBA Ligi šampiona.
