PARTIZAN PREŽIVEO SIDNEJ: Crno-beli pobedom okončali turneju u Australiji (VIDEO)
PARTIZAN je turneju u Australiji završio sa pobedom. Crno-beli su savladali Sidnej sa 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24).
Domaćin je bolje otvorio utakmicu, ali su izabrnaici Željka Obradovića vrlo brzo uspeli da uspostave kontrolu i preokrenu rezultat, pa su posle 10 minuta imali prednost od 30:23.
"Parni valjak" je tokom drugog kvartala u jednom momentu imao +11 - 49:38, ali je imao vođstvo od četiri razlike na poluvremenu - 50:46.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nastavila se velika borba i u drugom poluvremenu. Sidnej je dobrano namučio Partizan, no na kraju je šampion ABA lige i Srbije uspeo da trijumfuje.
Ovaj meč je definitivno obeležio Vanja Marinković koji je dao koš sa svoje polovine na isteku trećeg perioda za 69:66. Taj pogodak bio je sličan kao onaj čuveni Dušana Kecmana protiv Cibone.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najefikasniji kod pobednika bio je Džabari Parker sa 24 poena, pratio ga je Šejk Milton sa 21. Na drugoj strani najviše se istakao Gelovej sa 20 poena, dok je Noi brojao do 15.
Partizan je završio sa prijateljskim utakmicama i sad mu predstoji da se što bolje pripremi za početak sezone koji je zakazan za 30. septembar i gostovanje Dubaiju na startu Evrolige.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
KAKAV 177. VEČITI DERBI! Crvena zvezda u trileru dobila Partizan u Humskoj i prestigla ga na tabeli! (VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda su odigrali izuzetno zanimljiv 177. "večiti derbi" u prvenstvenoj konkurenciji, a konačan rezultat 1:2, epilog je više nego interesantnih dešavanja na stadionu u Humskoj.
20. 09. 2025. u 21:02 >> 21:03
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)