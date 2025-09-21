PARTIZAN PREŽIVEO SIDNEJ: Crno-beli pobedom okončali turneju u Australiji (VIDEO)

PARTIZAN je turneju u Australiji završio sa pobedom. Crno-beli su savladali Sidnej sa 93:90 (30:23, 20:23, 19:20, 24:24).

FOTO: M. Vukadinović

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, ali su izabrnaici Željka Obradovića vrlo brzo uspeli da uspostave kontrolu i preokrenu rezultat, pa su posle 10 minuta imali prednost od 30:23.

"Parni valjak" je tokom drugog kvartala u jednom momentu imao +11 - 49:38, ali je imao vođstvo od četiri razlike na poluvremenu - 50:46.

Nastavila se velika borba i u drugom poluvremenu. Sidnej je dobrano namučio Partizan, no na kraju je šampion ABA lige i Srbije uspeo da trijumfuje.

Ovaj meč je definitivno obeležio Vanja Marinković koji je dao koš sa svoje polovine na isteku trećeg perioda za 69:66. Taj pogodak bio je sličan kao onaj čuveni Dušana Kecmana protiv Cibone.

Partizan’s Vanja Marinkovic shot that from Belgrade 🤯



Watch live on Fox Sports 505, Kayo and Disney+ 📺 pic.twitter.com/yIDdoPNwS5 — NBL (@NBL) September 21, 2025

Najefikasniji kod pobednika bio je Džabari Parker sa 24 poena, pratio ga je Šejk Milton sa 21. Na drugoj strani najviše se istakao Gelovej sa 20 poena, dok je Noi brojao do 15.

Partizan je završio sa prijateljskim utakmicama i sad mu predstoji da se što bolje pripremi za početak sezone koji je zakazan za 30. septembar i gostovanje Dubaiju na startu Evrolige.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

