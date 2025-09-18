ZVEZDA OSTAVILA DVA REPREZENTATIVCA SRBIJE U BEOGRADU! Crveno-beli otišli na Krit na najjaču proveru pred start Evrolige
Košarkaši Crvene zvezde otputovali su danas na Krit, gde će od petka učestvovati na pripremnom turniru.
Kako se navodi na sajtu kluba, "crveno-beli" su nakon treninga i zajedničkog ručka otputovali na Krit, gde će na turniru pored njih učestvovati i ekipe Fenerbahčea, Olimpije iz Milana i Olimpijakosa.
Košarkaši Crvene zvezde igraće u petak od 17 časova protiv aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahčea, dok se u drugom meču dana od 19.30 sati sastaju Olimpijakos i Olimpija.
Utakmica za treće mesto na programu je u nedelju od 17 sati, a finale u 19.30 časova.
"Crveno-beli su otputovali na Krit oslabljeni bez Nikole Kalinića koji je dobio poštedu zbog oporavka od povrede zgloba, kako bi spreman dočekao početak sezone, kao i Dejana Davidovca zbog visoke temperature. Novi kapiten Ognjen Dobrić po prvi put izvešće ekipu na teren u petak i biće veliko pojačanje za naš tim", navodi se na sajtu kluba.
Zvezda će posle turnira na Kritu igrati Superkup VTB lige u Beogradskoj areni, a protivnik "crveno-belih" u polufinalu 24. septembra od 16 sati biće CSKA iz Moskve.
Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da očekuje da će navijači podržati njegovu ekipu u Beogradskoj areni.
"Posle turnira na Kritu vraćamo se u Beograd gde nas očekuje veoma važan kup, VTB Kup koji se održava u Beogradu. Prvi meč igramo protiv CSKA iz Moskve i to je sjajna prilika za nas da naučimo kako da pobeđujemo u važnim utakmicama, da igramo u Areni i pred našim navijačima. Znam da se istog dana igra i fudbalska utakmica, ali se nadam da će naši navijači doći da nas podrže, jer je veoma važno i za naše igrače da osete atmosferu u ovom značajnom meču koji će nam poslužiti kao proba za utakmicu Evrolige protiv Olimpije iz Milana, koja nas očekuje 30. septembra", rekao je Sferopulos.
