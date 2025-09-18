ZVEZDA OSTAVILA DVA REPREZENTATIVCA SRBIJE U BEOGRADU! Crveno-beli otišli na Krit na najjaču proveru pred start Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde otputovali su danas na Krit, gde će od petka učestvovati na pripremnom turniru.

FOTO: M. Vukadinović

Kako se navodi na sajtu kluba, "crveno-beli" su nakon treninga i zajedničkog ručka otputovali na Krit, gde će na turniru pored njih učestvovati i ekipe Fenerbahčea, Olimpije iz Milana i Olimpijakosa.



Košarkaši Crvene zvezde igraće u petak od 17 časova protiv aktuelnog šampiona Evrope Fenerbahčea, dok se u drugom meču dana od 19.30 sati sastaju Olimpijakos i Olimpija.



Utakmica za treće mesto na programu je u nedelju od 17 sati, a finale u 19.30 časova.



"Crveno-beli su otputovali na Krit oslabljeni bez Nikole Kalinića koji je dobio poštedu zbog oporavka od povrede zgloba, kako bi spreman dočekao početak sezone, kao i Dejana Davidovca zbog visoke temperature. Novi kapiten Ognjen Dobrić po prvi put izvešće ekipu na teren u petak i biće veliko pojačanje za naš tim", navodi se na sajtu kluba.

Košarkaši Crvene zvezde Meridianbet nakon treninga i zajedničkog ručka otputovali su u četvrtak na Krit gde ih od petka očekuje učešće na izuzetno jakom turniru na kome će učestvovati i ekipe Fenerbahčea, Olimpije Milano i Olimpijakosa.



Crveno-beli startuju na turniru u petak od… pic.twitter.com/GR6RccoVXG — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 18, 2025



Zvezda će posle turnira na Kritu igrati Superkup VTB lige u Beogradskoj areni, a protivnik "crveno-belih" u polufinalu 24. septembra od 16 sati biće CSKA iz Moskve.



Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos izjavio je da očekuje da će navijači podržati njegovu ekipu u Beogradskoj areni.



"Posle turnira na Kritu vraćamo se u Beograd gde nas očekuje veoma važan kup, VTB Kup koji se održava u Beogradu. Prvi meč igramo protiv CSKA iz Moskve i to je sjajna prilika za nas da naučimo kako da pobeđujemo u važnim utakmicama, da igramo u Areni i pred našim navijačima. Znam da se istog dana igra i fudbalska utakmica, ali se nadam da će naši navijači doći da nas podrže, jer je veoma važno i za naše igrače da osete atmosferu u ovom značajnom meču koji će nam poslužiti kao proba za utakmicu Evrolige protiv Olimpije iz Milana, koja nas očekuje 30. septembra", rekao je Sferopulos.



Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde