KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Nemac brutalno izvređao Ergina Atamana

BURA oko Evrobasketa se ne stišava!

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Kapiten nemačke reprezentacije i MVP Eurobasketa, Denis Šruder, smatra da Ergin Ataman nije zaslužio priznanje za najboljeg trenera na Eurobasketu.

Nemačka je postala šampion Evrope, pošto je nakon neizvesne završnice savladala Tursku rezultatom 88:83.

Denis Šruder, koji je uz Isaka Bongu bio najzaslužniji za trijumf Nemaca u finalu, proglašen je za MVP turnira, a nagrada za najboljeg trenera pripala je selektoru Turske Erginu Atamanu, iako je njegov tim doživeo neuspeh u finalu.

To se nije svidelo Šruderu, koji je javno izneo svoje nezadovoljstvo zbog odluke FIBA.

Svojim nadobudnim izjavama pre meča Ataman je očito isprovocirao Šrudera, pa je kapiten Nemačke rešio da mu zapuši usta. Busao se u grudi Turčin, govorio da je najbolji u Evropi, da on ne gubi finala i to mu se obilo o glavu.

Schroder slams the decision to name Ataman #EuroBasket Best Coach 👀



More about it: https://t.co/cQQk3sPi6o pic.twitter.com/ZWa0plNnFF — BasketNews (@BasketNews_com) September 15, 2025

"Atamane, od**** odavde! Najbolji trener, moje d***" rekao je kapiten Nemačke u lajv prenosu na platformi "Twitch".

Nešto kasnije, Šruder je objavio i Atamanov citat u kom je Turčin istakao da je njegov tim bolji i da će pobediti, pa je usledio ironičan komentar:

"Ljubim ti srce" poručio je Šruder.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja