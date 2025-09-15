ULOG U BUDUĆNOST! Danilović potpisao za Partizan

Srpski košarkaš Uroš Danilović potpisao je danas višegodišnji ugovor sa Partizanom saopštio je šampion Srbije i ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Osamnaestogodišnji bek "crno-belih" Uroš Danilović, potpisao je danas profesionalni ugovor sa Partizanom. Igrač koji je u sezoni za nama nastupao i za prvi tim "parnog valjka" u Superligi Srbije i Kupu Radivoja Koraća obavezao se na višegodišnju vernost Partizanu", stoji u klupskoj objavi.

Danilović je danas napunio 18 godina i postao punoletan i odmah se obavezao na vernost Partizanu.

