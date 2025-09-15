A POSLE KATASTROFE NA EVROBASKETU... Slavlje u porodici Nikole Jokića

NIJE se Srbija proslavila na tek završenom Evrobasketu. "Orlovi" su u osmini finala eliminisani od Finske, ali nekoliko dana posle lepe vesti za Nikolu Jokića.

Foto: FIBA

Naime, NBA as je utehu za šokantnu eliminaciju pronašao u konjičkom sportu. Nakon što su njegova grla slavila na Ljubičevskim konjičkim igrama, pobedu je ostvario i na hipodromu u Subotici.

U nedelju je u Subotici održan sedmi trkački dan, a nadmetanje "Šafranj Co."-Subotica pripalo je Jokićevom Aragornu.

Pulen štale Drim Kečer je distancu od 2.150 metara pretrčao u vremenu 1:17,4 prosečno po kilometru. Na njegovim sulkama je bio Vladimir Pribić koji i trenira sve Jokićeve konje u Srbiji.

