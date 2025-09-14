Košarka

CRVENA ZVEZDA DOŽIVELA PEH: Nikola Kalinić se povredio u meču "iskupljenja"

14. 09. 2025. u 20:24

Nikola Kalinić se našao u žiži srpske javnosti kada je ranije ove nedelje obelodanjeno da je neko vandalski i vulgarno ispisao grafite ispred zgrade u kojoj živi, zbog čega se odmah oglasio košarkaški klub Crvena zvezda, čiji je dugogodišnji reprezentativac i član, a danas je on doživeo povredu.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ДОЖИВЕЛА ПЕХ: Никола Калинић се повредио у мечу искупљења

Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Monako rezultatom 86:79 u drugom meču na pripremnom turniru u Nikoziji.


Zvezda je pobedom popravila utisak nakon debakla protiv Pariza pre dva dana (107:70).


Crveno-beli su pritiv Monaka bili jači za Čimu Monekea i Kalinića, koji je u trećoj četvrtini napustio parket zbog povrede.

U ovom trenutku nije poznato koliko je ta povreda ozbiljne prirode.

Što se tiče same utakmice, Džordan Nvora je predvodio crveno-bele sa 15 poena, a uz to je ostvario i 5 skokova, 4 asistencije i 2 blokade.

