CRVENA ZVEZDA DOŽIVELA PEH: Nikola Kalinić se povredio u meču "iskupljenja"
Nikola Kalinić se našao u žiži srpske javnosti kada je ranije ove nedelje obelodanjeno da je neko vandalski i vulgarno ispisao grafite ispred zgrade u kojoj živi, zbog čega se odmah oglasio košarkaški klub Crvena zvezda, čiji je dugogodišnji reprezentativac i član, a danas je on doživeo povredu.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su večeras Monako rezultatom 86:79 u drugom meču na pripremnom turniru u Nikoziji.
Zvezda je pobedom popravila utisak nakon debakla protiv Pariza pre dva dana (107:70).
Crveno-beli su pritiv Monaka bili jači za Čimu Monekea i Kalinića, koji je u trećoj četvrtini napustio parket zbog povrede.
U ovom trenutku nije poznato koliko je ta povreda ozbiljne prirode.
Što se tiče same utakmice, Džordan Nvora je predvodio crveno-bele sa 15 poena, a uz to je ostvario i 5 skokova, 4 asistencije i 2 blokade.
