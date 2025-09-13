MAKABI OSVOJIO TURNIR U BEOGRADU: "Ponos Izraela" u finalu pobedio Partizan (FOTO)

PARTIZAN je izgubio od Makabija sa 103:96 u finalu "Open Air" turnira koji se odigrao u dvorani "Aleksandar Nikolić".

FOTO: M. Vukadinović

Ovaj poraz ne treba da brine one koji vole crno-bele, s obzirom na to da je Željko Obradović rasporedio minutažu, a utakmicu je završilo pet mladih igrača.

Tokom poslednjeg kvartala na parketu su bili Bojović, Bošnjaković, Mijailović, Danilović i Milton. Ubrzo je umesto Amerikanca ušao Šekularac. Ipak, oni nisu uspeli da naprave preokret, no pokazali su da na njih u budućnost ozbiljno može da se računa.

Vredi istaći da je Partizan na ovom turniru igrao bez kapitena Vanje Marinkovića, Isaka Bonge, Frenka Nilikine, Tajrika i Karlika Džonsa.

U redovima "parnog valjka" najviše su se istakli Dvejn Vašington sa 18 poena, Šejk Milton je doao 16, Mitar Bošnjaković 13, Sterling Braun 12, Uroš Mijailović 11, a Džabari Parker 10.

Podsetimo, crno-beli u utorak kreću put Australije gde ih 18. septembra čeka okršaj protiv Panatinaikosa.

Partizan prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni igra 30. septembra protiv Dubaija na startu Evrolige.

