MAKABI OSVOJIO TURNIR U BEOGRADU: "Ponos Izraela" u finalu pobedio Partizan (FOTO)
PARTIZAN je izgubio od Makabija sa 103:96 u finalu "Open Air" turnira koji se odigrao u dvorani "Aleksandar Nikolić".
Ovaj poraz ne treba da brine one koji vole crno-bele, s obzirom na to da je Željko Obradović rasporedio minutažu, a utakmicu je završilo pet mladih igrača.
Tokom poslednjeg kvartala na parketu su bili Bojović, Bošnjaković, Mijailović, Danilović i Milton. Ubrzo je umesto Amerikanca ušao Šekularac. Ipak, oni nisu uspeli da naprave preokret, no pokazali su da na njih u budućnost ozbiljno može da se računa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Vredi istaći da je Partizan na ovom turniru igrao bez kapitena Vanje Marinkovića, Isaka Bonge, Frenka Nilikine, Tajrika i Karlika Džonsa.
U redovima "parnog valjka" najviše su se istakli Dvejn Vašington sa 18 poena, Šejk Milton je doao 16, Mitar Bošnjaković 13, Sterling Braun 12, Uroš Mijailović 11, a Džabari Parker 10.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, crno-beli u utorak kreću put Australije gde ih 18. septembra čeka okršaj protiv Panatinaikosa.
Partizan prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni igra 30. septembra protiv Dubaija na startu Evrolige.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"IDIOTI, DOSTA JE"! Oglasio se predsednik UEFA pred meč Srbije i Albanije u Leskovcu
12. 09. 2025. u 09:23
ALBANAC OPET PROVOCIRA: Razbesneo Srbe nakon eliminacije, a sada nastavio...
13. 09. 2025. u 13:15
"HVALA": Zvezda se oprostila od OVOG fudbalera
13. 09. 2025. u 11:35
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)