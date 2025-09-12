"VELIKA JE ČAST ŠTO IMAMO ŠANSU": Selektor Nemačke rođen u Srbiji se oglasio posle plasmana u finale Evrobasketa

NEMAČKA će boriti za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu. Utiske posle pobede "pancera" nad Finskom (98:86) izneo je Alan Ibrahimagić trener ove selekcije na ovom takmičenju.

Foto: EPA-EFE/JUSSI ESKOLA

Pomoćnik Aleksa Mumbura je istakao da nije bilo lako, ali najvažnije je da se upisao trijumf.

- Čestitam našem timu na pobedi, odličan performans, pogotovo u napadu i kontrolisali smo rezultat, ali je neverovatno koliko su Finci opasni i koliko se lako vrate sa tri, četiri trojke. Nije nam bilo lako, ali smo uspeli da pobedimo - rekao je Ibrahimagić.

Nemačka ima šansu da objedini titule svetskog i evropskog prvaka.

- Nisam ni ja bio na Mundobasketu, ali je velika čast što imamo šansu da budemo deo ove grupe. Samouvereni smo, borićemo se i kako smo već rekli, odgovornost je da braniš medalju sa SP i bronzu sa EP pre tri godine. Uživamo u momentu i trudimo se da igramo najbolju moguću košarku.

Za kraj se osvrnuo na to da je rođen u Srbiji.

- Nisam iz Beograda, samo sam rođen tamo i posle tri dana sam se odselio. U Jugoslaviji sam gledao mnoge sjajne igrače koje smo imali i odrastao sam uz košarkašku kulturu pa sam zato i ostao u košarci. Naravno, mislim da svi imaju teške momente, ali mi imamo košarku u krvi i to se vidi - zaključio je Ibrahimagić.

Podsetimo, Nemačka će u finalu Evrobasketa 2025 igrati protiv pobednika meča Turska - Grčka (petak, 20).

