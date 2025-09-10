"EKSCENTRIČNI SOLO ZABAVLJAČ"! Nemci brutalno prozvali Luku Dončića pred četvrtfinale Evrobasketa
Košarkaška reprezentacija Slovenije u sredu uveče igra protiv Nemačke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Rigi.
Uoči te utakmice nemački list "Die Welt" kroz pero novinara Luca Vekenera objavio je prilično skandalozan tekst na račun Luke Dončića i Slovenaca.
- Nemački tim je i dalje neporažen na Evropskom prvenstvu u košarci zahvaljujući dubokom, visokokvalitetnom timu. S druge strane, Slovenija se oslanja na svoju ekscentričnu superzvezdu, čije ludilo nikada nije daleko. U četvrtfinalu će se sada desiti neravnopravni sukob - stoji u opisu teksta.
Kroz tekst se provlači teza da Luka Dončić nije u Rigi sa reprezentacijom Slovenije, već obrnuto - reprezentacija je s njim.
- Dončić je trenutno u Rigi sa Slovenijom na Evropskom prvenstvu. Ova naizgled bezopasna izjava je prilično smela. Reprezentacija zapravo putuje sa njim. U sredu uveče suočiće se sa Nemačkom u četvrtfinalu, a pošto je košarka prema pravilima timski sport, superzvezda Los Anđeles Lejkersa će ponovo imati četiri dodatna igrača koji će igrati pored njega u svojoj sedmoj utakmici na turniru. Zvuči preuveličano?", stoji u tekstu.
Autor dodaje i da Luka nema dve od tri osnove za uspeh u sportu, a to su talenat, trening i disciplina.
Takođe ga naziva "solo zabavljačem", podsećajući na utakmicu Slovenije protiv Italije u osmini finala.
