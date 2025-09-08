OBRT NA EVROBASKETU! Nemci sa rođenim Beograđaninom napadaju zlato
ALEKS Mumbru se vratio na klupu Nemačke u osmini finala Evrobasketa protiv Portugalije, ali još uvek nije spreman za najveće napore.
Selektoru Nemačke je teško pao taj meč posle određenog vremena koji je proveo u bolnici, pa je odlučio da do kraja prvenstva komandu prepusti svom asistentu Alenu Ibrahimagiću, rođenom Beograđaninu.
Košarkaški savez svetskog šampiona obavestio je javnost o emotivnom sastanku selektora sa igračima i stručnim štabom, tokom kog je saopšteno da nekadašnji reprezentativac Španije neće nastaviti sa vođenjem tima u Rigi.
- Tokom prethodnih nekoliko dana, shvatio sam da nisam fizički spreman da vodim ekipu u narednim utakmicama. Odlučio sam da to prepustim Alanu, a ja ću ostati na klupi da bodrim naše košarkaše. I dalje ćemo blisko sarađivati, ali smatram da je ovo najbolji način da sada pomognem ekipi da ostvari dobar rezultat“, istakao je bivši ćlan madridskog Reala, Huventuda i Bilbaa.
U pitanju je australijsko-bosanskohercegovački stručnjak, čije je rođenje u Beogradu 1978. godine bila puka slučajnost. Prva tri dana svog života proveo je u srpskoj prestonici, a njegova majka studirala je medicinu u Beogradu.
Odmah po njegovom rođenju, njih dvoje su se vratili u Zvornik, gde je Ibrahimagić odrastao. Početkom 90-ih godina prošlog veka odlazi u Berlin i tamo završava srednju školu, a zatim se sa roditeljima seli u Australiju.
Trenersku karijeru gradio je u Nemačkoj, da bi u nacionalnoj selekciji bio na klupi raznih uzrasta u mlađim kategorijama. U seniorski tim došao je još u mandatu Henrika Redla 2016. godine, a bio je deo stručnog štaba i kada je reprezentaciju vodio Gordon Herbert.
Nemačka se u četvrtfinalu sastaje sa selekcijom Slovenije (sreda, 20:00), dok će u eventualnom polufinalu snage odmeriti sa boljim iz duela između Finske i Gruzije.
