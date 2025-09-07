GRČKA U ČETVRTFINALU EVROBASKETA: Janis Adetokumbo blistao, "heleni" pobedili Izrael
GRČKA je poslednji učesnik četvrtfinala Evropskog prvenstva, pošto je bila bolja od Izraela sa 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20).
"Heleni" su pred ovaj susret bili favoriti i to su opravdali. Nisu dozvolili da im se dogodi isto što i Srbiji, Francuskoj i Italiji - eliminacija u osmini finala.
Od starta su izabranici Vasilisa Spanulisa zaigrali dobro na oba kraja terena, a posebno u napadu. Već u prvom poluvremenu postigli su 50 poena i imali vođstvo od devet razlike - 50:41.
U prvih 20 minuta dominirao je Janis Adetokumbo koji je postigao 21 poen. To je bila još jednom potvrda da Grčka nije ista selekcija sa i bez zvezde Milvoki baksa.
Ipak, Izrael nije želeo da se preda i uspeo je tokom trećeg perioda da priđe na dva poena minusta - 60:58. Bilo je to kratkog dana, jer su "heleni" ubrzo opet pobegli rivalu na osam razlike koliko je bio na kraju trećeg kvartala - 67:59.
Četvrta četvrtina protkela je u totalnoj dominaciji Grčke koja je na kraju ostvarila ubeljdiv trijumf.
Najefikasniji kod pobednika bio je Janis Adetokumbo sa 37 poena i 10 skokova, pratio ga je Kostas Slukas sa 11. Na drugoj strani najbolji je Deni Avdija sa 23, dok je Tomer Ginat brojao do 15.
Reprezentacija koju sa klupe predvodi Vasilis Spanulis će u četvrtfinalu igrati protiv Litvanije.
Parovi četvrtfinala:
Grčka - Litvanija
Nemačka - Slovenija
Turska - Poljska
Finska - Gruzija
