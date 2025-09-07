"NI JOKIĆ NIJE BIO DOVOLJAN" Ovako su svetski mediji videli krah Srbije na Evrobasketu
Da je neuspeh - jeste. Od kandidata za medalju, Srbija je takmičenje na Evropskom prvenstvu završila u osmini finala što je odjeknulo širom košarkaške Evrope.
Zanimljiv je bio tekst francuskog L'Ekipa koji je konstatovao da je eliminacijom Srbije njihova selekcija dobila daleko lakšeg rivala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.
- Predvođena Laurijem Markanenom i Elijasom Voltonenom, koji je izrastao u heroja na kraju meča, Finska je izvela veliki podvig protiv srpske armade (92:86). Nikola Jokić nije bio dovoljan - stoji u tekstu renomiranog lista, mada Francuzi tek treba da odigraju (danas od 14.15) duel osmine finala sa Gruzijom.
Madridska Marka donela je naslov "Zemljotres na Evrobasketu, Srbija eliminisana!"
- Finska je eliminisala aktuelnog vicešampiona sveta i osvajača bronzane medalje na Olimpijskim igrama. Njihov podvig je monumentalan. Način na koji su to uradili - brutalan. U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja posle još jednog neuspeha na EP. Neizvesnost okružuje selektora Pešića, ali i nekoliko igrača, poput Jokića, koga će posle svega teško biti ubediti da ponovo zaigra na velikim takmičenjima za reprezentaciju - stoji u tekstu poznatog lista.
Ugledni i poznati "Basketnews" je bio vrlo kratak i precizan:
- Ovo je najveće iznenađenje veka.
Zaista, Srbija se neuspešno vraća iz Rige...
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
