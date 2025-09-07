"NI JOKIĆ NIJE BIO DOVOLJAN" Ovako su svetski mediji videli krah Srbije na Evrobasketu

Da je neuspeh - jeste. Od kandidata za medalju, Srbija je takmičenje na Evropskom prvenstvu završila u osmini finala što je odjeknulo širom košarkaške Evrope.

Zanimljiv je bio tekst francuskog L'Ekipa koji je konstatovao da je eliminacijom Srbije njihova selekcija dobila daleko lakšeg rivala u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

- Predvođena Laurijem Markanenom i Elijasom Voltonenom, koji je izrastao u heroja na kraju meča, Finska je izvela veliki podvig protiv srpske armade (92:86). Nikola Jokić nije bio dovoljan - stoji u tekstu renomiranog lista, mada Francuzi tek treba da odigraju (danas od 14.15) duel osmine finala sa Gruzijom.

Madridska Marka donela je naslov "Zemljotres na Evrobasketu, Srbija eliminisana!"

- Finska je eliminisala aktuelnog vicešampiona sveta i osvajača bronzane medalje na Olimpijskim igrama. Njihov podvig je monumentalan. Način na koji su to uradili - brutalan. U Srbiji se sada otvaraju mnoga pitanja posle još jednog neuspeha na EP. Neizvesnost okružuje selektora Pešića, ali i nekoliko igrača, poput Jokića, koga će posle svega teško biti ubediti da ponovo zaigra na velikim takmičenjima za reprezentaciju - stoji u tekstu poznatog lista.

Ugledni i poznati "Basketnews" je bio vrlo kratak i precizan:

- Ovo je najveće iznenađenje veka.

Zaista, Srbija se neuspešno vraća iz Rige...

