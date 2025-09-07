OGLASIO SE BOGDAN BOGDANOVIĆ: Kapiten Srbije poručio OVO nakon eliminacije Srbije sa Evrobasketa (FOTO)

Šokantno je Srbija eliminisana sa Evropskog prvenstva u košarci. Izbacili su nas Finci, a nakon svega oglasio se i Bogdan Bogdanović.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Izabranici Svetislava Pešića bili su prvi favorit za zlato pred početak Evrobasketa, ali...

Sve je krenulo nizbrdžo od trenutka kada se povredio Bogdan Bogdanović u drugom kolu protiv Portugala.

Kapiten je tada povredio zadnju ložu i više se nije vraćao u igru, a kasnije je potvrđeno da je za njega šampionat završen.

FOTO: Printskrin/Instagram/bogdanbogdanovic

Sada se oglasio na Instagramu gde je objavio sliku tima i ostavio emotikon srca, kao znak podrške saigračima.

