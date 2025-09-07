OGLASIO SE BOGDAN BOGDANOVIĆ: Kapiten Srbije poručio OVO nakon eliminacije Srbije sa Evrobasketa (FOTO)
Šokantno je Srbija eliminisana sa Evropskog prvenstva u košarci. Izbacili su nas Finci, a nakon svega oglasio se i Bogdan Bogdanović.
Izabranici Svetislava Pešića bili su prvi favorit za zlato pred početak Evrobasketa, ali...
Sve je krenulo nizbrdžo od trenutka kada se povredio Bogdan Bogdanović u drugom kolu protiv Portugala.
Kapiten je tada povredio zadnju ložu i više se nije vraćao u igru, a kasnije je potvrđeno da je za njega šampionat završen.
Sada se oglasio na Instagramu gde je objavio sliku tima i ostavio emotikon srca, kao znak podrške saigračima.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
OVO NIKO ŽIV NIJE OČEKIVAO: Čovek koji je "uništio" snove Srbije o zlatu je - ON (VIDEO)
07. 09. 2025. u 08:18
TEŠKO MU JE PAO PORAZ SRBIJE! Slobodanu Šarencu pozlilo, odvezla ga hitna pomoć
07. 09. 2025. u 08:02
NASTAVLjA SE NOKAUT FAZA EVROBASKETA! Danas pada odluka!
07. 09. 2025. u 07:00
NEMCI U ČUDU: Tabela njihove grupe posle prvog kola "stoji naopako" - izabranici Julijana Nagelsmana su "fenjeraši"
NAKON istorijskog iznenađujućeg poraza od Slovačke u četvrtak, Nemačka je pod pritiskom da odgovori pozitivnim rezultatom i pristupom igri na utakmicu protiv Severne Irske u Kelnu.
07. 09. 2025. u 07:45
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
GLUMICA I RANIJE IMALA PROBLEMA SA ZAKONOM? Burne reakcije Rusije na hapšenje Bikovićeve bivše, zahteva se STROGA kazna
LEPOTICA iz Sankt Peterburga, koja se proslavila dramom "Led", za oko nam je zapela zahvaljujući romansi sa partnerom iz pomenutog filma, popularnim srpskim glumcem koji je i u Rusiji izgradio zavidnu karijeru.
06. 09. 2025. u 11:32
Komentari (0)