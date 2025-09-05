BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je postalo jasno da će, usled prvog poraza, naši morati "zaobilaznim" putem ka finalu - a na tom putu možda čeka moćna Francuska u četvrtfinalu, a prvak sveta Nemačka već u polufinalu (ili Luka Dončić i Slovenija, ili "dželat orlova", Italija).

A da li je tako moralo da bude?

Pa, po mišljenju mnogih - drugačije i ne biva kada se protiv ozbiljnog rivala igra bez povređenih Bogdanovića, Vukčevića, a od 19. minuta i Avramovića (i, u finišu, bez Micića koji je doživeo nezgodan udarac u oko).

Ali, možda bi stvari bile drugačije da su sudije delile pravdu kako treba.

Jer, recimo, ovaj trokorak turskog reprezentativca - bio bi dozvoljen u rukometu, ali u košarci i deca koja nauče da broje jasno mogu da vide da je čovek napravio tri koraka sa loptom u naručju. A pravila dozvoljavaju samo dva. Međutim, nijedan od sudija to nekim čudom nije video.

A pogledajte i sami koliko je očigledno:

Kad dodate tome da je Nikola Jokić odigrao skoro puna 33 minuta a da nije izveo nijedno jedino slobodno bacanje, iako je baš on na plećima nosio ceo tim Srbije...

Onda ne čudi što neki misle da drugačiji ishod, pored takvog suđenja, i nije bio moguć.

Ali, šta je - tu je.

Momci su i sami rekli "glave gore, idemo dalje!" i ...

Sada je na red došlo baš to.

"Idemo dalje".

Prva prepreka će u subotu biti nezgodna Finska.

