KREĆE NOKAUT FAZA EVROBASKETA! Danas igra i Srbija, evo termina svih utakmica

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, ulazi u završnicu. Prva runda, takmičenje po grupama, je okončana, sada je na rad došla nokaut faza. A u njoj, odmah igra i Srbija.

FOTO: FIBA.Basketball

Evrobasket se najpre odvijao kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije prošle su u osminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas.

Na teren neće samo Srbija i Finska, njen rival, već i još tri para.

Svi mečevi se igraju u Rigi, gde su "orlovi" već navikli da nastupaju, jer su tu odigrali prvih pet utakmica.

Evo i kompletnog rasporeda:

Subota, 6. septembar - raspored utakmica osmine finala na Evrobasketu

11.00 Turska - Švedska

14.15 Nemačka - Portugal

17.30 Litvanija - Letonija

20.45 Srbija - Finska

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara