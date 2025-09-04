ISAK BONGA ZAGRMEO! "Nadam se da će imati noćne more i da će me sanjati"

KOŠARKAŠ Partizana i Nemačke reprezentacije Isak Bonga imao je šta da kaže nakon utakmice protiv Finske.

FOTO: FIBA.basketball

Uspeo je Bonga da zaključa reket i zaustavi najboljeg igrača Finaca Laurija Markanena.

Njegov učinak bio je skromnih 11 poena i devet skokova, a za to je najzaslužniji košarkaš Partizana Isak Bonga.

Nemački reprezentativac i bivši igrač Los Anđeles Lejkersa briljirao je u odbrani, a nakon meča nije krio zadovoljstvo.

Ex-Laker Isaac Bonga didn't hold back after dominant win against Lauri Markkanen and Finland 😅😴 #EuroBasket



— BasketNews (@BasketNews_com) September 3, 2025

- Kada ode kući, nadam se da će imati noćne more. I nadam se da kada bude sanjao da će sanjati mene - rekao je Bonga.

Bonga je pored besprekorne odbrane dodao i 7 poena, 2 skoka, 2 asistencije, 4 ukradene lopte i 2 blokade.

Nemačka će u osmini finala igrati protiv Portugala (subota, 14:15), dok Finsku čeka duel sa Srbijom (subota, 20:45).

