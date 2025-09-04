ISAK BONGA ZAGRMEO! "Nadam se da će imati noćne more i da će me sanjati"
KOŠARKAŠ Partizana i Nemačke reprezentacije Isak Bonga imao je šta da kaže nakon utakmice protiv Finske.
Uspeo je Bonga da zaključa reket i zaustavi najboljeg igrača Finaca Laurija Markanena.
Njegov učinak bio je skromnih 11 poena i devet skokova, a za to je najzaslužniji košarkaš Partizana Isak Bonga.
Nemački reprezentativac i bivši igrač Los Anđeles Lejkersa briljirao je u odbrani, a nakon meča nije krio zadovoljstvo.
- Kada ode kući, nadam se da će imati noćne more. I nadam se da kada bude sanjao da će sanjati mene - rekao je Bonga.
Bonga je pored besprekorne odbrane dodao i 7 poena, 2 skoka, 2 asistencije, 4 ukradene lopte i 2 blokade.
Nemačka će u osmini finala igrati protiv Portugala (subota, 14:15), dok Finsku čeka duel sa Srbijom (subota, 20:45).
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
Ogroman leš misterioznog bića isplivao na poznatu plažu, svi se pitaju ŠTA JE TO? (FOTO)
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
04. 09. 2025. u 18:31
Komentari (0)