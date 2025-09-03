"TO NIJE OPRAVDANJE KAD SU OVAKVE UTAKMICE!" Filip Petrušev nakon poraza Srbije na Evrobasketu

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske 95:90 u poslednjem kolu grupne faze, a nakon meča izjavu je dao Filip Petrušev.

FOTO: FIBA.Basketball

Igra živaca, pobeda Turske, kako su Tristan i Aleksa?

- Mislim da će biti dobro obojica. Imamo dva dana da se odmorimo i budemo spremni.

Šta je odlučilo pobednika?

- Ubacili su veliki broj šuteva za tri poena. Detalji su odlučili, dve dobre ekipe.

Sa devet igrača ste igrali?

- To nije opravdanje, kad su ovakve utakmice moramo da damo sve od sebe. Sada nas zanima samo osmina finala.

Finska?

- Favoriti smo, imaom jasan cilj i ne odustajemo od toga!

