Košarka

"TO NIJE OPRAVDANJE KAD SU OVAKVE UTAKMICE!" Filip Petrušev nakon poraza Srbije na Evrobasketu

Новости онлине

03. 09. 2025. u 22:16

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske 95:90 u poslednjem kolu grupne faze, a nakon meča izjavu je dao Filip Petrušev.

ТО НИЈЕ ОПРАВДАЊЕ КАД СУ ОВАКВЕ УТАКМИЦЕ! Филип Петрушев након пораза Србије на Евробаскету

FOTO: FIBA.Basketball

Igra živaca, pobeda Turske, kako su Tristan i Aleksa?

- Mislim da će biti dobro obojica. Imamo dva dana da se odmorimo i budemo spremni.

Šta je odlučilo pobednika?

- Ubacili su veliki broj šuteva za tri poena. Detalji su odlučili, dve dobre ekipe.

Sa devet igrača ste igrali?

- To nije opravdanje, kad su ovakve utakmice moramo da damo sve od sebe. Sada nas zanima samo osmina finala.

Finska?

- Favoriti smo, imaom jasan cilj i ne odustajemo od toga!

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PORODILA SE ALEKSANDRA PRIJOVIĆ: Zna se pol deteta, Filip ih odvezao u privatnu kliniku

PORODILA SE ALEKSANDRA PRIJOVIĆ: Zna se pol deteta, Filip ih odvezao u privatnu kliniku