"TO NIJE OPRAVDANJE KAD SU OVAKVE UTAKMICE!" Filip Petrušev nakon poraza Srbije na Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske 95:90 u poslednjem kolu grupne faze, a nakon meča izjavu je dao Filip Petrušev.
Igra živaca, pobeda Turske, kako su Tristan i Aleksa?
- Mislim da će biti dobro obojica. Imamo dva dana da se odmorimo i budemo spremni.
Šta je odlučilo pobednika?
- Ubacili su veliki broj šuteva za tri poena. Detalji su odlučili, dve dobre ekipe.
Sa devet igrača ste igrali?
- To nije opravdanje, kad su ovakve utakmice moramo da damo sve od sebe. Sada nas zanima samo osmina finala.
Finska?
- Favoriti smo, imaom jasan cilj i ne odustajemo od toga!
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
Preporučujemo
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
03. 09. 2025. u 13:39
STIGAO POZIV KOJI SE NE ODBIJA! Šerif Endijae hitno napušta Beograd
03. 09. 2025. u 08:10
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)