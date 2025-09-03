ERGIN ATAMAN "PROZVAO" NIKOLU JOKIĆA! Posle pobede nad Srbijom, evo šta je rekao selektor Turske!
Košarkaška reprezentacija Srbije igrala je sa Turskom u poslednjem meču "A" grupe na Evropskom prvenstvu. Nakon meča oglasio se trener Turaka, Ergin Ataman.
Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je strateg turskog tima poručio:
- Mislim da je bila jedna dobra utakmica na visokom nivou. Oba tima su igrala na svom maksimumu. Oba tima imaju visok kapacitet ofanzive, zato je rezultat bio tako visok. Šejn je igrao 39 minuta. Verujem da smo u poslednjih pet minuta igrali jako dobro u defanzivi, uspeli smo da pobedimo i obezbedimo prvo mesto. Kada igrate protiv Srbije koja ima zvezde, ne samo Jokića nego mnogo igrača to nam daje samopouzdanje. Čestitao sam svojim igračima na agresivnosti i zalaganju, rekao je Ataman.
O sjajnom šuterskom izdanju.
- Košarka se igra unutra i spolja. Verujem da je Srbija pokušala da zatvori reket, fokusirali su se na Šenguna, a mi smo pronašli način da rotiramo loptu i pronađemo šuteve. Večeras je Šejn bio odličan, Osman takođe. Da, verujem da smo iskoristili dobro selekciju šuta.
Turska se često mučila u doigravanju, poslednja medalja osvojena je 2010. godine.
- Neću reći sada da možemo do medalje samo jer smo pobedili Srbiju. Ovaj tim ima sjajan potencijal, igrači su motivisani. Naš cilj, kada smo stigli u Rigu bio je da osvojimo medalju. Idemo korak po korak. Sada počinju pravi izazovi. Svaka utakmica biće drugačija. Moramo da odmorimo i zaboravimo ovaj susret. Imam dobar tim i odlične igrače. Znam da vi novinari volite smešne stvari. Janakopulosov omiljeni igrač je Jokić, ako je gledao ovaj meč možda se predomislio i počeo da voli Šenguna.
